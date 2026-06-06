Leclerc chiama, Hamilton risponde: è davanti a tutti

Il sogno Ferrari prende corpo, giro dopo giro si concretizza. Gli ingredienti per un weekend principesco sembrano esserci davvero tutti, anche se a sorpresa l'uomo in fuga non è Charles, ma il suo compagno di squadra. Monte Carlo sarà anche una pista folle, fuori dal tempo, assurda per le monoposto di oggi, ma sembra essere soprattutto un posto magico per la Ferrari che esce rianimata e piena di sogni dalla prima giornata di prove. Leclerc è stato il più veloce davanti a Lewis in Fp1 e Hamilton è stato il più rapido davanti a Charles in Fp2. Il venerdì di Monaco è tutto rosso Ferrari, le prime prove hanno confermato le previsioni della vigilia. Qui si rivedrà una Ferrari diversa. E non sembra la solita illusione del venerdì che tante volte ha poi lasciato i ferraristi senza nulla in mano. La Ferrari ha le caratteristiche per inseguire una pole che qui conta tantissimo (33 volte su 70 ha vinto chi è partito davanti) e i suoi piloti sembrano aver trovato la fiducia indispensabile per sfiorare i guardrail. La cosa bella è che non è in palla solo Leclerc, il principe di casa, l'uomo che ha conquistato tre pole negli ultimi 5 anni, ma anche Hamilton che qui ha vinto 3 volte (ma ottenuto 2 sole pole).

Tra i duellanti di casa Ferrari ci sono 111 millesimi. Il più vicino è Verstappen (a 0168), mentre dietro Russell è riuscito a stare davanti a Kimi di 0124. È molto probabile che la pole premi uno di questi

cinque, con le McLaren disperse fin dalla prima ora di prove e poi alle prese con un problema alla batteria che ha bloccato Norris in pista all'inizio delle Fp2. La Ferrari ha ancora un margine di miglioramento importante, Charles si è lamentato della frenata che non gli permette di andare oltre i limiti.

Per prendersi la pole dovrà andare a giocarsela fino in fondo con un Hamilton che dall'anno scorso è stato raramente un avversario difficile da battere in qualifica. Comunque i due ferraristi hanno infiammato il weekend più folle dell'anno.

Tv: oggi diretta Sky pole ore 16 (diff. Tv8 19), domani Gp alle 15 (diff. Tv8 18,30)