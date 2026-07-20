Lewis secondo nel mondiale. E a Budapest Rossa favorita

«Ci ho creduto fino alla fine, ma non ne avevamo abbastanza». Negli occhi di Leclerc si legge finalmente un po' di serenità. Negli ultimi due Gp, con una vittoria e un 2°, ha recuperato sorriso e fiducia. È un altro Leclerc, è un'altra Ferrari. Lui e Kimi, dunque, «doppietta perfetta, la definisce il n°1 Aci Geronimo La Russa. E nessuno si aspettava la Rossa così competitiva a Silverstone. Charles è stato fantastico al via quando si è bevuto Russell e Verstappen, poi ha finalmente avuto un po' di fortuna potendo approfittare di una Virtual Safety per cambiare gomme. A quel punto si è ritrovato in testa per 9 giri e poi ha tallonato Kimi per gli ultimi 10. «È una Ferrari velocissima che anche in Ungheria potrà lottare per la vittoria», assicura Kimi. Certo Charles è lontano, ha 78 punti di distacco, ma Hamilton ora è secondo a 45 lunghezze.

Lewis è stato ingiustamente penalizzato di 5 per lo scontro con Russell e all'inizio sembrava poter lottare con Charles (ci hanno regalato qualche brivido). Adesso la Ferrari va in Ungheria dove parte addirittura favorita. Lo show è appena cominciato.