Il più vincente di sempre lascia le gare. Marc Marquez, pilota spagnolo di 33 anni, annuncia che quella di Valencia sarà la sua ultima prestazione in MotoGp, poi giù il sipario. Una cosa in comune con Valentino Rossi c’è, ovvero l’ultimo atto di due carriere ineguagliabili. Il “Dottore” si è ritirato dopo aver gareggiato a Valencia nel 2021, cinque anni dopo tocca al suo “eterno” rivale. Ma è davvero questa l’unica cosa in comune. “Il Dottore” e Marquez, negli anni, hanno fatto evolvere il loro rapporto da una sincera stima ed amicizia a una rivalità così forte che li ha portati all’estremo opposto.

C’eravamo tanto amati

Dalla stima totale a una frattura mai sanata. Lo spagnolo ha avuto Rossi come idolo di infanzia, di gioventù, e non ne ha mai fatto mistero quando iniziò a gareggiare contro Valentino. Al debutto nel 2013 in MotoGp, infatti, con la vittoria del titolo da parte di Marquez (il più giovane a riuscirci nella classe regina), Rossi era visto come il suo idolo d’infanzia e il rapporto tra i due era molto cordiale. Ma una prima crepa si insinuò tra i due nel 2014 quando, durante un allenamento al Motor Ranch di Tavullia, lo spagnolo riuscì a battere il record della “pista di casa” di Rossi.

Qual è stato il punto di non ritorno

Ma è nel 2015 che esplose la tensione: Rossi a 36 lotta per il decimo titolo contro il compagno di squadra Jorge Lorenzo, Márquez in quella stagione è già fuori dai giochi. In Argentina i due arrivano al contatto in gara con lo spagnolo che cade, tutto si deciderà ad Assen, con Rossi che “taglia” la variante sulla ghiaia dopo un contatto vincendo il GP. Alla vigilia del Gran Premio di Malesia, Rossi accusò pubblicamente Marquez di aver rallentato in Australia per favorire Jorge Lorenzo e ostacolare la sua corsa al titolo.

I tempi più duri devono ancora arrivare: in Malesia i due ingaggiarono un duello durissimo con sorpassi al limite; alla curva 14 Rossi allarga la traiettoria portando Marquez verso l’esterno fino al contatto che fa cadere lo spagnolo. Rossi viene penalizzato con la partenza dall’ultimo posto a Valencia, dove chiude quarto perdendo il Mondiale per 5 punti.

“A Phillip Island Marc ha giocato con noi. Non voleva vincere la gara, voleva solo rallentarmi per permettere a Lorenzo di scappare e guadagnare punti. È evidente se guardi il foglio dei tempi”, disse Rossi al termine della gara. “Vale, ma che dici? Ho battuto Jorge e gli ho tolto 5 punti, semmai ho aiutato te! E comunque io corro sempre per vincere, non mi interessa altro”, fu la risposta di Marquez.

Il gelo “permanente”

Sembrava essere tornato un timido raggio di sole, tra i due, dopo una timida stretta di mano a Barcellona nel 2016. Ma era soltanto calma apparente e probabilmente di facciata: un nuovo contatto in pista, nel 2018 in Argentina, ha compromesso definitivamente e irrimediabilmente i loro rapporti che si sono definitivamente interrotti. “Marquez ha distrutto il nostro sport. Non ha alcun rispetto per gli avversari: ti punta deliberatamente tra la gamba e la moto perché sa che così tu cadi e lui no. Ho paura a stare in pista con lui. E le sue scuse non sono sincere: non voglio che venga nel mio ufficio, stia lontano da me”, disse Rossi al termine di quella gara. “Ho sbagliato e ho preso la penalità, ma le parole di Rossi sono state dette a caldo. A tutti è capitato di sbagliare e andare a scusarsi, è successo anche a lui quando aveva 25 anni. Io sarò sempre me stesso”, replicò Marquez.

La conferenza stampa a Misano (senza stretta di mano)

Alla vigilia del GP di San Marino nel 2018, un giornalista chiese ai due piloti se erano pronti a fare pace davanti alle telecamere. “Per me non c’è nessun problema a stringergli la mano, la situazione è questa, io gareggio lo stesso”, disse Marquez, allungando la mano verso Valentino Rossi. “Non c’è bisogno di stringerci la mano, va bene così, non c’è nessun problema tra di noi” rispose l’italiano lasciando lo spagnolo con la mano a mezz’aria.

È storia di estrema attualità che negli ultimi giorni, alla domanda fatta allo spagnolo se si sarebbe aspettato i complimenti di Rossi dopo il decimo trionfo, ha commentato lapidario: “Non me li aspetto”.

Il palmarès conclusivo

Il sorpasso nei titoli è avvenuto quest’anno con 10 titoli complessivi per Marquez (di cui 8 in MotoGp) contro i 9 mondiali di Rossi (7 in classe regina). Quanto a vittorie nel motomondiale, però, l’italiano sarà inarrivabile per lo spagnolo avendo vinto 115 gare (89 in MotoGp) contro le 106 di Marquez (ne manca ancora una) di cui 80 nella classe regina.