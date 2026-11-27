La lotta alla violenza sulle donne è una cosa seria. E il video pubblicato dai giovani socialisti spagnoli la svilisce. La riduce a spot elettorale. Usa le ancelle di Margaret Atwood per esortare a votare Psoe. Ecco cosa vi attende se domenica vincono le destre: questo il messaggio. Si potrebbe ricordare ai rampolli di Sánchez certe posizioni del loro governo critiche sulle guerre ad Hamas e agli ayatollah in due Paesi dove le donne non vengono trattate con i guanti. Ci limitiamo, invece, a far loro notare che oggi, in Spagna come in tutto il mondo, chi vuole rinchiudere le donne in casa, a cucinare e a tirar su figli, magari con un velo nero calato sulla testa; chi vuole che a giudicarle sia una tribunale di soli uomini e avendo la sharia per legge; chi le segrega, in un recinto, durante la preghiera non sono le destre ma gli islamici. Con cui spesso vanno a braccetto.