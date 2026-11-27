Nell’era della comunicazione in cui ogni sussurro crea degli tsunami in rete, la Ferrari ha deciso di non comunicare. Sono state decise nuove regole d’ingaggio, ma i piloti non sono stati autorizzati a parlarne. Lo dice chiaramente Charles Leclerc in conferenza: «Non posso entrare nei dettagli» è la sua risposta ripetuta due volte. Non dicono nulla neppure gli altri. Il presidente Elkann parla solo di vela dove almeno l’equipaggio non dovrebbe ammutinarsi. Ha lasciato tutto nelle mani di Vasseur, una mossa come l’ennesimo tentativo di chiedere al team principal di risolvere il problema. Un silenzio che può essere letto come un ultimatum. Intanto si va in Qatar sperando che i due litiganti tengano le distanze.

Leclerc ha ammesso che è inaccettabile che due compagni di squadra finiscano uno contro l’altro, ma quando un giornalista gli ha suggerito che forse a Las Vegas non era tutta colpa sua, ha preferito non aggiungere altro pur lasciando capire che un po’ la pensava così pure lui. «Mi sono assunto le responsabilità, ma sono d’accordo con Vasseur sul fatto che il contatto sia inaccettabile. Io e Lewis abbiamo già parlato e credo che il nostro rapporto fuori sia molto forte». Il problema sta da un’altra parte e la troviamo in un’altra frase di Charles: «Siamo due piloti forti che vogliono chiudere l’uno davanti all’altro. Purtroppo di recente troppi eventi come quello di Las Vegas si sono verificati. La soluzione? Non posso parlare delle regole d’ingaggio». Finché continueranno solo a pensare di finire uno davanti all’altro il problema non avrà una soluzione. Non ci sono regole d’ingaggio che possano risolvere una rivalità come questa. E non è che nascondere le nuove regole aiuti. Forse è davvero meglio pensare alla vela e a Jules Verne.

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