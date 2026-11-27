La banana con il passaporto italiano arriva sugli scaffali. Chiquita annuncia la vendita in alcuni negozi selezionati dei primi frutti coltivati in Sicilia insieme alla cooperativa Alba Bio di Marina di Ragusa. Il progetto, avviato nell’autunno 2025 con ventimila piante, porta nell’isola il peso commerciale di un marchio mondiale. E si inserisce in una storia agricola nata dal cambiamento climatico globale e che ha già diversi protagonisti, raccolti e qualche gelata da ricordare.

Nella Valle dell’Oreto, alle porte di Palermo, le banane fanno parte da generazioni del paesaggio della famiglia Marcenò. Letizia, con i fratelli Stefano e Giovanni, porta avanti la cooperativa che prende il nome dal fiume, accanto alle coltivazioni di nespole e agrumi. Secondo il racconto familiare, le prime piante arrivarono negli anni Venti del Novecento, souvenir di un antenato che commerciava agrumi in America Latina. Per decenni i frutti finirono sulla tavola di casa. Intorno al 2010 prese forma l’idea di svilupparne la vendita.

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Qui si coltiva all’aperto, grazie al microclima della vallata. Nel 2021 Letizia raccontava ad Avvenire di raccolti fra i 300 e i 400 quintali annui, soggetti alle oscillazioni del tempo, distribuiti soprattutto attraverso la vendita diretta e i mercati di Campagna Amica. Anche il calendario ha una sua elasticità, dalla primavera all’autunno inoltrato, con la possibilità di arrivare a dicembre nelle annate favorevoli. Nell’autunno 2025 Paolo Marcenò segnalava a Linkiesta i danni provocati da pioggia e vento ai caschi ancora sulle piante.

Un’altra esperienza è quella dell’Orto di Nonno Nino, dei fratelli Rosolino e Benedetto Palazzolo, nei pressi di Terrasini. Nel 2020 l’azienda raccontava alla testata specializzata FreshPlaza di produrre circa dieci tonnellate annue di banane biologiche Dwarf Cavendish, un tipo coltivato anche alle Canarie. Intorno crescevano papaya, mango, frutto della passione e perfino caffè. Una diversificazione costruita per piccoli lotti e rivolta anche ai clienti privati fuori dall’isola.

La stessa Alba Bio aveva sperimentato le Cavendish prima dell’accordo con Chiquita. L’arrivo della multinazionale aggiunge una rete commerciale e una riconoscibilità immediata a esperienze già avviate. Il primo raccolto sarà accompagnato da degustazioni a Milano, Napoli e Catania. Nel materiale diffuso per il lancio restano invece da precisare i volumi effettivamente raccolti e i prezzi al pubblico.

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Per capire quanto spazio potrà conquistare questa coltura bisogna guardare anche al termometro e ai pozzi. Il banano cresce bene intorno ai 26-30 gradi, rallenta sotto i 16 e teme le gelate. Richiede acqua regolare, terreni drenanti e riparo dai venti. L’estate siciliana offre calore, ma impone di fare i conti con l’irrigazione. Ogni pseudofusto produce un solo casco, poi lascia il posto ai nuovi polloni. Per il primo raccolto servono in genere dodici-quindici mesi in condizioni favorevoli, di più quando il freddo allunga il ciclo. La vocazione resta legata a zone circoscritte, dove esposizione e protezione naturale permettono di accompagnare la pianta fino al frutto. Basta un inverno rigido per ridurre la resa. Il bollino può anche essere italiano ma alla fine (e per fortuna) i tempi li decide la pianta.