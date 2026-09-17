Saranno 10 le gare sprint: fa discutere quella a Monaco

La Formula 1 non ha ancora definito il calendario di questa stagione con Imola pronta a rimpiazzare Qatar e Abu Dhabi, ma già si tuffa, con estremo ottimismo, nel 2027. Il nuovo calendario propone 24 gare con 10 Sprint. La partenza è prevista il 14 marzo in Bahrain, il finale il 12 dicembre ad Abu Dhabi. Tutti speriamo che la guerra nel Golfo da qui al 2027 finisca, ma stilare un calendario così significa essere molto ottimisti, anche se pare che nel cassetto di Domenicali ci sia già un piano B. Le piste nuove sono il Portogallo e la Turchia, mentre mancano Olanda e Barcellona. La novità è il numero delle gare sprint che diventano 10. Saranno in Bahrain, Australia, Giappone, Canada, Monaco, Silverstone, Monza, Brasile, Qatar e Abu Dhabi. Inizio e fine con sprint e soprattutto sprint a Monaco dove non si sorpassa nella gara lunga, figuratevi in quella di 100 chilometri. Ma almeno ci divertiremo con due qualifiche.