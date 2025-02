Addio alla voce di "Killing me softly": Roberta Flack aveva 88 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave lutto per il mondo della musica: è morta all'età di 88 anni Roberta Flack, celebre cantante e pianista, conosciuta in tutto il mondo per aver interpretato con la sua voce Killing me softly. La Flack si è spenta a New York, dopo una battaglia durata anni contro la SLA.

La carriera di Roberta Cleopatra Flack è stata segnata da grandi successi, un simbolo della musica soul e R&B. Nata a Black Mountain (Carolina del Nord) il 10 febbraio del 1937, ha dato il suo contributo ai generi jazz, soul e folk. Mostrò il suo talento sin da giovane, quando le venne riconosciuta una borsa di studio per la Howard University. Proprio alla Howard si laureò in Educazione Musicale. Dopo l'esordio come cantante nei club di Washington D.C., l'artista spiccò il cosiddetto volo.

A renderla conosciuta in tutto il mondo è stato il suo brano Killing Me Softly with His Song, uscito nell'ormai lontano 1973. Il brano la portò al primo posto nella Billboard Hot 100 per cinque settimane, e le valse il Grammy Award come miglior album del 1974.

Altro brano di successo fu The First Time Ever I Saw Your Face. Uscito nel 1972, questo singolo entrò nella colonna sonora di Brivido nella notte, svettando sulla Billboard Hot 100 per sei settimane. Nel 1973 la canzone fu premiata con il Grammy Award for Record of the Year e Grammy Award for Song of the Year. E, ancora, nel 1974 il suo singolo Feel Like Makin' Love arrivò primo nella Billboard Hot 100.

Sempre negli anni '70, la Flack collaborò con Bob Dylan nella Rolling Thunder Revue. I suoi concerti entratono poi a far parte del film, scritto e diretto da Bob Dylan, nel 1978.

La cantante ha ottenuto in carriera 4 Grammy Awards, oltre a un stella nella Hollywood Walk of Fame, ricevuta nel 1999. Nel 2020 le è stato riconosciuto anche il Grammy Lifetime Achievement Award per i suoi succcessi.

Purtroppo Roberta Flack lottava da tempo contro la SLA (Sclerosi laterale amiotrofica), malattia che le è

stata diagnosticata nel 2022 e che l'ha costretta a lasciare la musica. La cantante è deceduta oggi, lunedì 24 febbraio. Stando a quanto riferito dalla manager, la donna sarebbe deceduta durante il trasporto in ospedale.