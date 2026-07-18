Bad Bunny a Milano per una noche latina. "Stasera siamo tutti portoricani"

La fiesta latina inizia tra le luci dorate del tardo pomeriggio, quando il cielo è dello stesso tono di azzurro della vera "bandera" di Portorico. Bad Bunny fa la sua apparizione, per il tour del suo "Debì Tirar Más Fotos" in perfetto orario, e in abito bianco. La sua sposa è il pubblico, e il suo amore è tutto per lui. C'è tutto all’Ippodromo Snai La Maura di Milano, per la prima delle due serate di concerti della popstar mondiale, del suo universo iconico. La banda, gli strumenti tradizionali, la "casita", i cappelli da agricoltore, la rana coquì. I messaggi d'amore universale: "Mientras uno està vivo, uno debe amar lo mas que pueda". Si parla solo in spagnolo, dal palco e sotto il palco. Bad Bunny occupa uno spazio, che è politico.

Di questo concerto, a Milano, si parla da giorni. Sui social e non solo. Ragazze e ragazzi sono rimasti fuori dai cancelli in attesa per ore. Si vedono shorts striminziti, stivaloni, camicie colorate. In testa hanno la flor de maga, il fiore rosso simbolo di Portorico. Chi sale sulle spalle dell'amico sventola la sua bandiera. Cuba, Messico, Venezuela, Portorico, dove a lungo fu vietato esporla. Per stasera le radici vanno rivendicate, la doppia identità è un valore. "Siamo tutti portoricani", grida dal palco la popstar che ha vinto un Grammy per un album interamente in spagnolo, per la prima volta nella storia. Mancano i vip, se non quelli che sono venuti a vederlo per passione personale. La festa esclusiva ha lasciato il posto al pueblo.

L'atmosfera si surriscalda con il calare della notte: con la bomba, la plena, il perreo. La semplicità del pomeriggio, un mega schermo, i ballerini, lascia lo spazio a luci più intense. La musica è forte e penetra nelle viscere. C'è anche un omaggio all'Italia: Volare, di Domenico Modugno. Con i brani più famosi, "Tití Me Preguntó", "La Mudanza", "Baile Inolvidable", esplode la festa. L'artista nato a Bayamon, all'anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, non è solo numeri, anche se importanti. 176 mila persone solo a Milano, un record per un artista latino. Gli streaming: trenta sue canzoni hanno superato il miliardo di ascolti.

A fine 2025, come si legge nel libro "Saoco! La musica urbana latina", di Valentina Clemente e Marco Falivelli, in tanti stavano a guardare sulle piattaforme il suo evento a La Residencia del Conejo Malo, che le cronache hanno raccontato che in quegli stessi minuti sono scesi, di diversi punti percentuali, gli streaming di Pornhub.