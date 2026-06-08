Il cielo di Radio2 sempre più blu

Radio2 ha da sempre una identità molto forte, riconoscibile, connotata. Resta un deciso punto di riferimento musicale (ma non solo) nell'arco radiofonico italiano. Ora, a circa un anno dall'insediamento, si possono tracciare i primi bilanci del direttore Giovanni Alibrandi. Il dato più eclatante è la crescita del «quarto d'ora medio», uno dei dati essenziali per misurare la fedeltà degli ascoltatori. Nell'ultimo trimestre, l'AQH è appunto cresciuto del 3,6 per cento, passando da 224mila ascoltatori ai 232mila attuali. Un bel salto. Come è una bella realtà quella di Radio 2 Social Club condotto dal lunedì al venerdì tra le 10,35 e le 12 da Ema Stockholma e Luca Barbarossa. Un bel format che nel corso della stagione ha ospitato oltre 400 protagonisti del mondo della musica, del cinema, dello sport, della letteratura e della tv con quasi 200 artisti saliti sul palco (con picchi dell'8 per cento di share su Rai2). Si tratta obiettivamente di un evento unico non soltanto nel panorama radiofonico italiano.

Come si prospetta a se stante il Radio2Live che andrà in scena il 12 giugno ma la messa in onda sarà il 20 luglio su Rai2 e Rai Radio2). La Radio2 Social Band accompagnerà un cast che ha come punto di riferimento Rino Gaetano, morto il 1 giugno di 45 anni fa a Roma ma tuttora decisamente presente anche nel mondo radiofonico italiano.