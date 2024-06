Al Mantova Summer Festival 2024, la prima edizione di Radio Number One Live

Ascolta ora 00:00 00:00

Si svolgerà il prossimo 10 luglio a Mantova alle ore 21, nella splendida cornice di piazza Sordello, la prima edizione di Radio Number One Live, il grande evento musicale con i nomi più celebri della musica italiana contemporanea.

L’evento, fortemente voluto da Radio Number One e patrocinato dal Comune di Mantova, è stato reso possibile dalla stretta collaborazione con FMedia srl SB e il suo patron Salvo Ferrara. La serata si inserisce nel contesto del Mantova Summer Festival 2024, una kermesse di musica dal vivo riconosciuta ormai come uno dei più prestigiosi festival in Italia.

Stefano Carboni, il direttore artistico di Radio Number One, ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione dell’evento: “Siamo orgogliosi di portare a Mantova un evento di tale portata, che conferma e rafforza la presenza sul territorio di Radio Number One, andando ad arricchire ulteriormente l’offerta culturale della città”.

Un'altra grande novità di questa prima edizione del Radio Number One Live, è senza dubbio il nuovo media partner REAL TIME, canale televisivo del gruppo Warner Bros, Discovery. Tale collaborazione permetterà di ampliare ulteriormente la visibilità della serata. L’evento sarà trasmesso in differita, visibile sul Canale 31 del Digitale Terrestre e disponibile anche su discovery+. La data dell’evento verrà comunicata a breve.

L'obiettivo è offrire a tutti la possibilità di godere gratuitamente di una serata di musica dal vivo, trasmessa anche in diretta radio ed in streaming, presentata dai talent di Radio Number One.

Il palco di Piazza Sordello vedrà esibirsi artisti di grande calibro come: Aiello, Coma Cose, Ermal Meta, Gianmaria, Irene Grandi, Malika Ayane, Mameli, Nina Zilli, Rocco Hunt, Santi Francesi, Vale LP, Virginio.

Radio Number One Live si preannuncia quindi come un evento imperdibile, capace di trasformare una serata estiva in un'esperienza memorabile di musica e divertimento.

Mantova è pronta ad accogliere questo nuovo appuntamento con entusiasmo e passione, confermando ancora una volta la sua vocazione per il territorio, l'arte e la cultura.

La partecipazione all’evento è gratuita, previo accreditamento sul sito radionumberone.it, a partire da venerdì 21 giugno. Scaricando il biglietto in formato digitale si avrà accesso diretto al concerto.