Dazi, crollano le Borse asiatiche. Trump contro l'Europa: "Ci deve molti soldi"

Nuovo crollo delle borse asiatiche. Poco dopo la ripresa delle contrattazioni dopo un lungo fine settimana la politica dei dazi imposti dagli Usa sulle merci in entrata, sta continuando a bruciare centinaia e centinaia di miliardi. Dopo i primi scambi l'indice Nikkei di Tokio ha perso il 7,4% scendendo a 31.255 punti, mentre il Topix è calato dell'8,14%.

In forte calo anche l'indice Kospi della Borsa sudcoreana di Seul (-4,77%), mentre l'S&P/ASX 200 della piazza d'affari australiana di Sydney è crollato del 5,83%.

In picchiata, registrando un nuovo record negativo, la Borsa di Hong Kong, crollata in avvio di seduta: l'indice Hang Seng perde quasi un decimo del suo valore, cedendo 2.119,76 punti (-9,28%), a quota 20.730,05. Hsbc, nel dettaglio, segna un tonfo del 15,85%, mentre i colossi hi-tech cinesi Alibaba e Tencent perdono nelle prime battute, rispettivamente, il 9,72% e il 7,43%.

La peggiore è Taiwan, dove il Taiex (indice ponderato della Borsa) è crollato del 9,8% dopo i primi scambi. Anche questo tonfo si deve attribuire direttamente alla reazione negativa dei trader per i nuovi dazi decretati dal presidente Donald Trump, che hanno innescato una massiccia svendita sui mercati mondiali dalla scorsa settimana.

Nonostante gli evidenti effetti negativi su tutte le Borse, anche quella americana, il presidente degli Stati Uniti continua a tenere alti i toni: "Questa settimana ho parlato con molti europei, asiatici, in tutto il mondo. Stanno morendo dalla voglia di fare un accordo" sui dazi. E poi sui crolli delle Borse senza paura afferma: "A volte è necessario assumere farmaci per curarsi". Infine, ancora una volta, Trump torna a parlare dei Paesi Ue: "L'Europa ha fatto una fortuna con noi. L'Europa ci ha trattato molto molto male" ma «stanno venendo al tavolo. Vogliono parlare, ma non si parla se non ci pagano un sacco di soldi su base annuale".

Intanto la Cina chiede a gran voce l’apertura di un negoziato con la Casa Bianca. "Il mercato ha parlato", dicono da Pechino, respingendo i dazi di Trump e chiedendo a Washington una «consultazione paritaria» dopo che le ultime restrizioni statunitensi al commercio hanno fatto crollare i mercati globali.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, con un messaggio su Facebook nel fine settimana è intervenuto che «adesso è il momento che gli Stati Uniti smettano di agire in modo sbagliato e risolvano le divergenze con i partner commerciali attraverso una consultazione paritaria».

Il 4 aprile, la Cina ha risposto con dazi del 34 per cento alle ultime barriere all'interscambio poste da Washington. Il 2 aprile, Trump ha annunciato un nuovo dazio del 34 per cento sulle importazioni cinesi, che si aggiunge alla tassa del 25 per cento applicata in precedenza.