"Città da terzo mondo". La dura reazione dei napoletani

La reazione è stata immediata e veemente. Napoli non ci sta a essere etichettata come “terzo mondo d’Europa” , anche perché il giudizio arriva da un giornale straniero, il quotidiano francese Le Figaro che, secondo i napoletani, non conosce bene le vicende della città partenopea. Ci avevano pensato l’attore Toni Servillo, seguito a ruota dal regista Paolo Sorrentino a dare ieri pomeriggio le prime risposte ufficiali, in occasione della presentazione dell’ultimo film del cineasta napoletano dal titolo È stata la mano di Dio. I due artisti hanno difeso a spada tratta Napoli, respingendo le accuse dei giornalisti d’oltralpe. Oggi è arrivata, puntuale, la replica del sindaco Gaetano Manfredi, il quale è intervenuto in una trasmissione di Radio Marte.

“È stato un giudizio molto ingeneroso – ha detto il primo cittadino – e noi con i fatti dobbiamo dimostrare che siamo ben altra cosa rispetto a quello che raccontano. Non c’è dubbio che Napoli è una città che soffre tanto, lo sappiamo, ma anche nella sofferenza è un posto bellissimo. Noi non dobbiamo mai dimenticare l'orgoglio e il coraggio dei napoletani che, davanti a tante difficoltà, sono sempre stati capaci di dare il meglio” . Una presa di posizione netta quella del sindaco Manfredi, rafforzata dal commento di un altro artista napoletano conosciuto a livello internazionale, lo scrittore Maurizio De Giovanni, autore di capolavori come I bastardi di Pizzofalcone e Il commissario Ricciardi.