Striscia, le corna, i paparazzi, la rottura: la storia d'amore tra Elisabetta Canalis e Christian Vieri

Elisabetta Canalis e Christian Vieri sono state una delle coppie più paparazzate e chiacchierate tra il 2001 e il 2004, gli anni della loro relazione. Ma di recente, a seguito dell'intervista rilasciata a Belve, la loro storia d'amore è tornata alla ribalta della cronaca rosa.

Il colpo di fulmine

È il 2001, Elisabetta Canalis è una delle veline di Striscia la notizia in coppia con Maddalena Corvaglia. Da ormai due anni la modella sarda è uno dei volti più amati e popolari del tg satirico di Antonio Ricci. Christian Vieri, attaccante dell'Inter, e già noto alla cronaca rosa per i suoi flirt ma una sera, guardando Striscia, viene folgorato dalla bellezza di Elisabetta. " È apparsa a Striscia ed è stata una visione, ero imbambolato. Ho chiesto al mio amico Ciccio Colonnese di aiutarmi a conoscerla: fortuna ha voluto che lui fosse amico di Iacchetti, interista sfegatato ", racconterà Bobo anni dopo ed Elisabetta cede al corteggiamento del bomber neroazzurro.

Le prime foto pubbliche

Maggio 2001. La frequentazione tra il calciatore e la velina non rimane segreta a lungo. Christian ed Elisabetta vengono paparazzati insieme all'aeroporto di Milano al rientro da un weekend trascorso lontano dai pettegolezzi. La stampa rosa non li molla e l'uscita del calendario sexy, realizzato per GQ da Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia a ottobre 2001, fa crescere l'attenzione sulla coppia che finisce sulle copertine delle più importanti riviste di gossip.

Le voci sui tradimenti

Marzo 2002. Bobo e Elisabetta partecipano all'evento organizzato da Armani a Milano. Davanti ai fotografi la coppia appare serena e felice, ma la stampa rosa parla di una crisi tra il calciatore e la velina dovuta ai ripetuti tradimenti di Vieri. " Era uno molto allegro, diciamo, molto esuberante e molto sensibile al fascino femminile. Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo. Credo di averlo scoperto sempre, o quasi sempre. Comunque, a dire la verità, qualche schiaffo se l'è preso ", raccontò Canalis anni fa al Quotidiano.net.

I Mondiali e la televisione

L'estate del 2002 rappresenta un periodo cruciale dal punto di vista lavorativo per Bobo Vieri e Elisabetta Canalis. Quest'ultima lascia il bancone di Striscia la notizia ed esordisce come valletta di Sandro Piccinini nel programma sportivo "Controcampo" e è anche opinionista di "Mai dire Martedì" su Italia1. Per contro Bobo viene convocato in Nazionale e parte per i Mondiali in Corea e Giappone ma dopo l'eliminazione agli ottavi fa rientro in Italia per godersi l'estate insieme a Elisabetta.

La passione davanti gli obiettivi

Estate 2003. La stampa rosa continua a parlare dei presunti tradimenti di Vieri, ma Elisabetta e Christian si mostrano affiatati davanti agli obiettivi dei fotografi, che li seguono costantemente. " In quei tre anni i paparazzi non ci hanno mollato un attimo ", racconterà Vieri anni dopo. Tra giugno e luglio, a campionato ormai concluso, Bobo e Elisabetta si trasferiscono in Sardegna - terra natale dell'ex velina - e qui vengono paparazzati spesso in barca e sulla spiaggia, mentre si baciano appassionatamente. Con l'arrivo dell'autunno Canalis torna in tv ed esordisce come conduttrice del programma "Ciro presenta Visitors" e successivamente "Superciro" su Italia1.

Le ultime foto insieme

Il 2004 segna la fine della relazione tra Vieri e Elisabetta Canalis. Bobo viene nominato uno dei cento migliori calciatori al mondo per FIFA100 e Elisabetta esordisce come attrice nella fiction "Carabinieri". Entrambi sono concentrati sulla loro vita professionale e qualcosa si rompe nella loro relazione. Nell'estate 2004 vengono fotografati insieme a Poltu Quatu, in Sardegna, in occasione dell'inaugurazione dello Smaila's ma queste saranno le loro ultime foto insieme. In autunno le loro strade si dividono.

I motivi dell'addio

Dopo la rottura Elisabetta e Christian non hanno rilasciato dichiarazioni sui motivi che hanno portato all'addio. Solo anni dopo il calciatore e l'ex velina hanno parlato apertamente della rottura. " Ho amato da morire solo Elisabetta. Lo posso dire. Lei è stata uno dei grandi amori della mia vita. Non ho rimorsi nei suoi confronti. Siamo rimasti amici ", rivelò Vieri al settimanale Chi nel 2013. Di recente, invece, Elisabetta ha dichiarato di avere avuto una relazione tossica con Bobo. Ospite di Francesca Fagnani a Belve ha spiegato: " Io lo lasciavo, poi lo vedevo con altre e mi arrabbiavo. Una volta in un bar abbiamo cercato di picchiarci, ci hanno dovuto separare. Era una relazione molto tormentata, non c'era molta fedeltà da parte sua. Mi ha segnata molto quella storia, ho toccato il fondo. Si creano delle dinamiche tossiche, non paritarie che poi ti traumatizzano ".

Christian Vieri e Elisabetta Canalis oggi

Dal 2017 Christian Vieri è legato all'ex velina Costanza Caracciolo, dalla quale ha

avuto due figlie Stella e Isabel. La coppia si è sposata il 18 marzo 2019 a Milano con una cerimonia intima. Dopo il divorzio dall'ex marito Brian Perri, invece, Elisabetta Canalis è legata al campione di kick boxing Georgian Cimpeanu