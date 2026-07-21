100 nuovi iscritti all’asilo su 102 hanno origini straniere: il caso che scuote Mestre

Integrazione difficile e aule con sempre meno bambini italiani: l'immigrazione sta cambiando il volto della scuola pubblica irreversibilmente, costringendo a riflessioni complesse sulla tenuta dei programmi didattici e sull'equilibrio sociale nei quartieri urbani. Uno degli esempi più recenti di questa mutazione si registra a Mestre, presso un istituto comprensivo, dove i dati relativi alle nuove iscrizioni tracciano un solco tra il prima e il dopo: nella scuola dell'infanzia dell'istituto, su un totale di 102 nuovi iscritti, ben 100 appartengono a famiglie con background migratorio, portando la quota di nuove iscrizioni di studenti stranieri a superare il 98%.

Una tendenza analoga si riscontra anche nei livelli di istruzione successivi: la prima media, su 118 frequentanti, solo 10 risultano essere italiani, con 4 sezioni su 6 composte interamente da ragazzi con cittadinanza o origini straniere. È una situazione che peggiora di anno in anno, una tendenza comune in molte città italiane che, però, a Mestre viene portata all’estremo dalla modifica del tessuto sociale. I (pochi) bambini italiani che devono andare a scuola vengono iscritti in altri istituti per evitare di trovarsi da soli in classi composte completamente da bimbi stranieri, con tutte le difficoltà del caso per quanto riguarda le difficoltà di apprendimento in italiano. Questo esaspera ulteriormente la situazione della scuola, che si ritrova ad avere larga prevalenza di alunni non italiani.

Già in passato, la forte concentrazione di alunni non italofoni, con una netta prevalenza di comunità asiatiche e in particolare bengalesi, ha creato dinamiche gestionali complesse, con gli insegnanti chiamati ad affrontare severe barriere, soprattutto linguistiche. Inoltre, diversi gruppi di genitori stanno promuovendo iniziative per sollecitare un intervento da parte dell'Ufficio scolastico regionale, evidenziando il rischio che un'eccessiva sproporzione nelle classi possa ostacolare sia il reale inserimento degli studenti stranieri, sia la continuità educativa.