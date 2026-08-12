Un aperitivo con l’eclissi di sole. (Ma servono occhiali speciali)

L’eclissi solare

È un fenomeno astronomico caratterizzato da un oscuramento parziale o totale (a seconda del punto di osservazione) del Sole da parte della Luna. In questo caso, il satellite si pone tra la stella e il nostro pianeta.

L’eccezionalità di quest’anno

A distanza di quasi 30 anni attraverserà gran parte dell’Europa occidentale, dando la possibilità di assistere ad un oscuramento totale del Sole. Le zone in questione saranno la Groenlandia, l’Islanda, l’Oceano Atlantico, la costa settentrionale e mediterranea della Spagna, le isole Baleari e l’estremità nord-orientale del Portogallo. L’oscuramento sarà invece «parziale» (attorno al 90%) per chi la osserverà dall’Irlanda, dal Regno Unito, dalla Francia, dal resto del Portogallo e in parte dei Balcani occidentali e del Nordafrica.

La vista ottimale dall’Italia

Il nostro Paese avrà un allineamento abbastanza favorevole per poter ammirare l’eclissi, seppur senza un oscuramento totale. Nelle regioni del Centro-Nord ( in particolare nel Nord-Ovest) e in Sardegna, l’oscuramento sarà pari o superiore al 90%. Nel resto d’Italia, l’oscuramento sarà più parziale, probabilmente attorno al 50%. Il minimo sarà nel Salento con solo il 10%.

Quando osservare l’eclissi

Sarà possibile ammirarla questa sera. Gli orari possano leggermente variare a seconda del punto di osservazione, ma l’oscuramento inizierà attorno alle 19,30 circa e si prolungherà fino alle 20,30 circa.

Gli orari nelle principali città

A Torino l’eclissi inizierà alle 19,28, raggiungerà il massimo alle 20,21 e rimarrà visibile fino al tramonto delle 20,40. A Milano si inizierà alle 19,27, il culmine sarà alle 20,20 e il Sole tramonterà alle 20,35. A Roma l’eclissi inizierà alle 19,32 e raggiungerà il massimo alle 20,11, mentre il tramonto sarà alle 20,14.

Dove osservare l’eclissi

Sarà possibile ammirarla anche in città, a condizioni che il cielo non sia coperto da nubi e se si ha la possibilità di assistere da una terrazza per evitare che gli edifici coprano il Sole prima del tempo. L’alta montagna e la costa tirrenica (Sardegna e città di Genova incluse) sono ottime alternative per godersi lo spettacolo.

Le precauzioni da seguire

Raccomandazione fondamentale è di non fissare direttamente il Sole ad occhio nudo o con normali occhiali da sole, altrimenti si rischiano danni seri alla retina. La soluzione è indossare degli occhiali appositi con la certificazione ISO 12312-2. È possibile acquistarli (anche se le scorte sono in rapido esaurimento visto l’avvicinarsi dell’eclissi) nei negozi di ottica, articoli fotografici e in certi casi anche nelle farmacie.

Le attenzioni particolari

Il ministero della Salute raccomanda di prestare particolare attenzione ai minori e assicurarsi che indossino sempre e continuativamente gli occhiali per eclissi. Potrebbero correre rischi anche le persone di età avanzata, con patologie della vista già esistenti o che abbiano subito alcuni interventi chirurgici oftalmologici. Si raccomanda inoltre di non obbligare gli animali ad ammirare l’eclissi e a non porre loro gli occhiali per eclissi.

I prossimi appuntamenti

Per chi non riuscisse ad ammirare l’eclissi e per gli appassionati che non vedono l’ora di replicare questa esperienza, l’attesa non sarà lunga. La prossima eclissi solare che toccherà il continente europeo arriverà il 2 agosto 2027. In questo caso la rotta seguirà il Mar Mediterraneo da Ovest e Est, offrendo un oscuramento totale in Spagna, Nordafrica e Medio Oriente. Il resto dell’Europa potrà invece ammirare un oscuramento parziale. Anche l’Italia si troverà in una posizione ottima. A Lampedusa sarà possibile addirittura godere di un oscuramento totale, mentre il resto della penisola beneficerà di un oscuramento parziale stimato attorno al 75%.