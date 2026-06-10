Addio a Patrizia Caselli, lasciò la tv per seguire Craxi ad Hammamet

Si è spenta all'età di 66 anni Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante che per anni ha rappresentato uno dei volti più popolari della televisione italiana. La notizia della sua scomparsa è stata diffusa nella notte attraverso i suoi profili social ufficiali. Nata a Udine il 13 maggio 1960, Caselli combatteva da tempo contro una grave malattia. Nel giugno del 2024 aveva scelto di raccontare pubblicamente il difficile percorso che stava affrontando, rivelando di essere affetta da un tumore ai polmoni al terzo stadio.

La malattia raccontata senza nascondere la paura

In una delle sue ultime interviste aveva parlato apertamente delle proprie condizioni di salute e delle difficoltà legate alle cure. "Sono terrorizzata, non sono pronta a lasciare niente, non solo un figlio", aveva confessato, spiegando di essersi sottoposta alla chemioterapia dopo un delicato intervento chirurgico durante il quale le erano stati asportati parte del polmone e alcuni linfonodi colpiti da metastasi. Parole che avevano colpito profondamente il pubblico, mostrando il lato più umano e fragile di una donna che per anni era stata associata all'intrattenimento e alla leggerezza della televisione.

Gli esordi tra pubblicità, cinema e televisioni private

Il suo ingresso nel mondo dello spettacolo avvenne in giovane età. Dopo le prime esperienze nel settore pubblicitario, arrivò il debutto cinematografico grazie alla collaborazione con il regista e autore Nanni Loy. La vera affermazione arrivò però nelle televisioni private lombarde, dove riuscì rapidamente a conquistare il pubblico diventando uno dei volti più conosciuti dell'emittenza locale. Le esperienze ad Antennatre e Telealtomilanese le permisero di costruire una carriera solida e di acquisire grande popolarità.

L'incontro con Walter Chiari e una lunga storia d'amore

Fu proprio durante gli anni trascorsi nelle televisioni locali che Patrizia Caselli conobbe l'attore Walter Chiari. Tra i due nacque prima una collaborazione professionale e successivamente una relazione sentimentale destinata a durare diversi anni. Quando si incontrarono lei era poco più che diciannovenne. Ripensando a quel periodo aveva raccontato: "Bisognava farsi spazio come nel gioco delle tre sedie. C'erano altre donne. Per ufficializzare, c'è voluto tempo". Il loro rapporto, intenso ma spesso tormentato, si concluse nel 1987. Nonostante le difficoltà della vita privata, Caselli continuò a lavorare al fianco di Chiari sia in televisione che a teatro, prendendo parte a tournée che la portarono in tutta Italia.

I programmi che l'hanno resa popolare

La notorietà ottenuta nelle reti private spalancò a Caselli le porte della Rai. Il debutto arrivò nel 1987 con il varietà estivo di Rai2 "Bella d'estate", condotto insieme a Walter Chiari. Negli anni successivi prese parte a numerosi programmi televisivi, lavorando accanto a personalità molto amate dal pubblico come Gigi Sabani e Luciano Rispoli. Tra il 1989 e il 1990 fu infatti tra i protagonisti del programma "La rete". Uno dei momenti più importanti della sua carriera arrivò però nel 1991, quando divenne il volto di "Detto tra noi", contenitore pomeridiano di Rai2 dedicato alla cronaca e all'attualità, condotto insieme a Piero Vigorelli. Il programma andò avanti per tre stagioni e rappresentò una sorta di precursore di quella che sarebbe poi diventata "La Vita in Diretta". Nel 1993 fu inoltre scelta per guidare il quiz del mezzogiorno "Se fosse...", format che in precedenza aveva ottenuto grande successo con Raffaella Carrà.

Una carriera artistica a tutto tondo

Accanto all'attività televisiva, Patrizia Caselli coltivò anche altre passioni artistiche. Sul palcoscenico recitò in spettacoli come "Hai mai provato con l'acqua calda?" insieme a Walter Chiari e Ivana Monti, oltre alla ripresa di "Mi è caduta una ragazza nel piatto" con Domenico Modugno. Non mancò neppure l'esperienza musicale: negli anni Ottanta incise diversi 45 giri, confermando la sua versatilità e la capacità di spaziare tra differenti forme di spettacolo.

La scelta di lasciare la televisione per seguire Craxi

Nel 1994, quando la sua carriera televisiva era ormai consolidata, Caselli prese una decisione destinata a cambiare profondamente la sua vita. Lasciò il piccolo schermo per trasferirsi ad Hammamet e stare accanto a Bettino Craxi, con il quale era legata sentimentalmente. La loro relazione durò circa nove anni e Caselli rimase accanto all'ex presidente del Consiglio fino alla sua morte, avvenuta nel 2000. Ricordando quel periodo, aveva raccontato: "Gli sono rimasta accanto sempre". Una presenza costante anche negli anni più difficili segnati dalle vicende giudiziarie di Mani Pulite e dall'esilio tunisino dell'ex leader socialista.

Il ritorno al cinema e la vita privata

Dopo la scomparsa di Craxi, Patrizia Caselli ricostruì la propria vita accanto al medico Alberto Bossi, che sposò negli anni successivi. La coppia adottò un figlio, François, oggi diciannovenne.

Negli anni Duemila tornò sporadicamente sul set, partecipando a produzioni cinematografiche come "La fabbrica del vapore" di Ettore Pasculli e "Dentro la città" di Andrea Costantini. Pur mantenendo un profilo più riservato rispetto al passato, continuò a essere ricordata e apprezzata dal pubblico che l'aveva seguita negli anni della sua maggiore popolarità.