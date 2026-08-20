Al prof del Poli il premio Usa per gli studi aerospaziali

Nell’ultimo anno è stato il «prof» che più si è dato da fare per promuovere lo studio dell’Astronautica. E per ciò lo hanno premiato. E’ stata assegnata a Franco Bernelli Zazzera, professore ordinario del Politecnico di Milano, la Medaglia Frank J. Malina per l’Astronautica 2026, il riconoscimento conferito ogni anno dall’International Astronautical Federation (Iaf) al docente che più si è distinto per l’eccellenza nell’utilizzo delle risorse a sua disposizione per promuovere lo studio dell’astronautica e delle scienze spaziali. La Frank J. Malina Astronautics Medal è un prestigioso premio internazionale istituito nel 1986 alla memoria dell’ingegnere aeronautico statunitense, pioniere della propulsione a razzo e co-fondatore del Jet Propulsion Laboratory.

Franco Bernelli ha conseguito il dottorato di ricerca in Ingegneria Aerospaziale presso il Politecnico di Milano nel 1990. Nel novembre 1992 è diventato professore associato e nel marzo 2001 professore ordinario nello stesso ateneo, dove attualmente insegna e svolge attività di ricerca nei campi della meccanica del volo spaziale e dei sistemi di controllo aerospaziale. Al Politecnico è stato coordinatore Erasmus in ingegneria aerospaziale, vicedecano della facoltà di Ingegneria Industriale, direttore degli studi in ingegneria aerospaziale e direttore del dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali.

Ha ricoperto la carica di presidente di Pegasus, la rete europea delle università aerospaziali, e del Consiglio delle Società Aerospaziali Europee. Inoltre ha coordinato il progetto Perseus, finanziato nell’ambito del programma Horizon 2020 e volto a definire misure per migliorare la qualità dei laureati europei in ambito aerospaziale. Attualmente è delegato del rettore per le relazioni internazionali della Scuola di Ingegneria Industriale e Informatica del Politecnico di Milano