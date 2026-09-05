Bergamo, furia dello straniero su una donna incinta: voleva prenderle la borsa. Il 36enne è stato arrestato

Momenti di paura nella notte di giovedì per le strade di Bergamo, dove una donna in stato di gravidanza è stata brutalmente aggredita da uno straniero che intendeva rapinarla. Nemmeno lo stato interessante della vittima ha fermato il pericoloso soggetto, che si è accanito su di lei con calci e pugni fino a quando non è riuscito a strappare via la borsa.

I fatti, stando a quanto riferito, si sono verificati nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 settembre, in via Foro Boario. L’allarme è scattato intorno alle 2.30.

Una pattuglia della questura di Bergamo stava perlustrando la zona quando ha notato l’aggressione. Per strada, infatti, c’era un uomo che si stava accanendo su una donna. L’auto di servizio si è fermata e, notati gli agenti, lo straniero si è dato immediatamente alla fuga. I poliziotti si sono lanciati al suo inseguimento, bloccandolo poco dopo.

Assistita dagli agenti, la vittima ha raccontato di essere stata assalita dal facinoroso e poi presa a calci e a pugni. Ha inoltre espresso preoccupazione per il proprio stato, rivelando di essere al quinto mese di gravidanza. Secondo la ricostruzione, lo straniero avrebbe aggredito la giovane donna con l’intenzione di rubarle la borsa. Si sarebbe quindi trattato di un tentativo di rapina.

Condotto in questura per essere identificato, il soggetto si è rivelato essere un guineano di 36 anni. L’uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina. Nel corso della giornata di ieri c’è stato il processo per direttissima, che si è concluso con la convalida del fermo. Il giudice ha infatti confermato la misura cautelare del carcere.

Gli inquirenti proseguono con le indagini finalizzate a ricostruire le esatte dinamiche della vicenda.