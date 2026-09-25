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Nazionale

A 6 anni va a scuola con un coltello nello zaino: allarme in un istituto del Leccese

La lama, lunga circa 13 centimetri, è stata trovata nello zainetto di un alunno di seconda elementare a Trepuzzi. A segnalare la presenza del coltello è stato un compagno di classe. Informati la dirigenza, i genitori, i carabinieri e i servizi sociali

Roberta Damiata
Carabinieri
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Dopo il recente episodio avvenuto in una scuola media di Roma, dove un 13enne ha aggredito e accoltellato una docente, torna l’allarme sulla presenza di coltelli negli istituti scolastici. A Trepuzzi, nel Leccese, un bambino di soli 6 anni è stato trovato con un coltello da cucina dalla lama di circa 13 centimetri nello zainetto. La scoperta è avvenuta nella mattinata di giovedì 24 settembre, durante le attività didattiche. A segnalare la presenza dell’arma bianca a un insegnante è stato un compagno di classe. Il docente ha quindi controllato lo zaino, trovando il coltello, la cui lama misura circa 13 centimetri. La dirigenza scolastica è stata immediatamente informata e l’istituto ha attivato le procedure previste per gestire la situazione.

La scuola convoca la famiglia

Dopo il ritrovamento, la scuola ha convocato con urgenza i genitori del bambino, arrivati nell’istituto per un colloquio finalizzato a chiarire come il coltello sia finito nello zainetto. Sono stati inoltre informati i servizi sociali del Comune, che dovranno effettuare gli approfondimenti necessari sulla situazione del minore e valutare eventuali interventi a sua tutela. La scuola e il Comune hanno mantenuto il massimo riserbo sulla vicenda, anche in considerazione della giovanissima età dell’alunno. Dell’accaduto sono stati informati anche i carabinieri della stazione locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

L’ipotesi della lite tra compagni

Restano da chiarire le circostanze che hanno portato il bambino a presentarsi a scuola con il coltello. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, il piccolo potrebbe essere stato spinto da un compagno a portarlo in classe dopo una lite avvenuta in precedenza con altri scolari. Si tratta al momento di un’ipotesi che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti in corso. I carabinieri dovranno ricostruire anche quando e in che modo il coltello sia stato inserito nello zaino del bambino.

Gli accertamenti dei carabinieri

I militari stanno raccogliendo gli elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio. L’attività è coordinata dalla Procura per i minorenni di Lecce. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda. Gli accertamenti dovranno chiarire le circostanze che hanno portato il coltello all’interno della scuola, mentre i servizi sociali sono stati coinvolti per gli approfondimenti relativi alla tutela del minore.

Lecce

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