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Nazionale |Orrore a Reggio Emilia

"Dammi una pizza gratis". E lo straniero uccide a coltellate il ristoratore

L'uomo, ricercato, ha colpito anche la sorella del titolare del locale. Pare fosse un cliente abituale, ma la vittima si sarebbe rifiutata di offrire l'ennesima pizza

"Dammi una pizza gratis". E lo straniero uccide a coltellate il ristoratore
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Il titolare di una pizzeria è stato ucciso accoltellato da un cliente, a Reggio Emilia poco dopo le 22.30. È successo alla pizzeria Yoghi in via Gran Sasso d'Italia, nella zona sud della città, non lontano dall'ospedale. L'assassino è in fuga. È stata ferita in modo grave anche la sorella del pizzaiolo che ha tentato di fermare l'omicida. Indaga la Polizia. La vittima si chiamava Raffaele Stipa, sulla sessantina, originario di Capo d'Orlando (Messina), ma viveva a Reggio Emilia da tempo e gestiva da vent'anni la pizzeria. La sorella Antonella è ricoverata all'ospedale Santa Maria Nuova.

L'aggressore pare fosse un cliente abitua.

Dalle prime ricostruzioni, l'uomo, uno straniero, non è chiaro di che nazionalità, sarebbe entrato chiedendo una pizza gratis. Il pizzaiolo avrebbe risposto di no. "Te ne ho già offerte tre, ora basta". E lui lo avrebbe accoltellato, ferendo anche la sorella. Poi è scappato, ricercato dalla polizia.

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