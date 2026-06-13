"Dammi le sigarette o sparo". Studente punta una pistola in faccia al professore in classe

Momenti di forte tensione all'interno dell'istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, dove un professore è stato minacciato da uno studente con una pistola a pallini durante l'orario di lezione. A riportare la vicenda è la Gazzetta di Modena.

Secondo quanto riferito, l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio all'interno di una classe prima dell'indirizzo professionale. Il docente si trovava alla cattedra quando sarebbe stato avvicinato alle spalle da un gruppo di studenti. In quel momento uno dei ragazzi gli avrebbe puntato una pistola alla tempia pronunciando una frase inequivocabile: "Dammi le sigarette o sparo".

La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera. Al punto che il docente, impaurito, non ha potuto fare altro che consegnare le sigarette allo studente che si è poi allontanato divertito ed etichettando tutto come uno scherzo. Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano locale, la scena sarebbe stata anche ripresa con un video. Dopo gli attimi di paura, il professore ha reso noto quanto accaduto attraverso una nota sul registro e informando il dirigente scolastico.

L'episodio ha suscitato particolare preoccupazione per quanto avvenuto all'interno

dell'ambiente scolastico e durante una normale giornata di lezione. L'istituto - sottolinea la Gazzetta di Modena - ha deciso di mantenere il massimo riserbo sui provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dello studente.