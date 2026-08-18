Etna: tornano normali le attività di volo all’aeroporto di Catania

A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da red a orange, è stata disposta la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania