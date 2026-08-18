Etna: tornano normali le attività di volo all’aeroporto di Catania

La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania, comunica che, a seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da rosso ad arancione, è stata disposta: “La riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni. Sono ripristinate con effetto immediato le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania”.
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