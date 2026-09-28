Rallenta l’emissione di cenere dal cratere di Nord-Est con un’attività più debole confinata nella zona sommitale dell’Etna, in assenza di nube eruttiva, e torna pienamente operativo l’aeroporto internazionale di Catania, senza alcuna restrizione in arrivi e partenze dei voli. La decisione arriva che l’avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv Osservatorio etneo, è sceso da rosso ad arancione, il terzo grado di allerta su una scala di quattro
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Titolo: Etna, rallenta l’emissione di cenere: l’aeroporto di Catania torna pienamente operativo
L’attività resta confinata nella zona sommitale e non c’è nube eruttiva. L’Ingv abbassa il Vona da rosso ad arancione