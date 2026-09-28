Titolo: Etna, rallenta l’emissione di cenere: l’aeroporto di Catania torna pienamente operativo

Voli sospesi all'aeroporto di Catania, fino alle 16, per l'attivit� in corso sull'Etna e l'emissione di cenere lavica dal cratere Nord-Est dell'Etna che produce anche una nube eruttiva alta 4 chilometri. 26 settembre 2026. Ingv Osservatorio etneo Catania + ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA + NPK

Rallenta l’emissione di cenere dal cratere di Nord-Est con un’attività più debole confinata nella zona sommitale dell’Etna, in assenza di nube eruttiva, e torna pienamente operativo l’aeroporto internazionale di Catania, senza alcuna restrizione in arrivi e partenze dei voli. La decisione arriva che l’avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), emesso dall’Ingv Osservatorio etneo, è sceso da rosso ad arancione, il terzo grado di allerta su una scala di quattro