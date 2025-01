"Italiani, vi uccidiamo". Le minacce con coltelli della gang di nordafricani

Ascolta ora 00:00 00:00

Serata da incubo a Ferrara per due amici che stavano passeggiando nel centro cittadino in prima serata. Un 44enne ha raccontato la sua disavventura al quotidiano il Resto del Carlino, spiegando di essere stato accerchiato da una gang di stranieri di presumibile origine nordafricana all’altezza dei giardini di viale Cavour, tra il Castello e le Poste centrali. Non è chiaro quale fosse l'intento del gruppo, perché fortunatamente i due non sono stati derubati o fisicamente aggrediti, ma la situazione che si sono trovati ad affrontare è stata particolarmente pericolosa e si sarebbe potuta evolvere in qualunque modo.

" Siamo stati circondati da un gruppo di sette o otto ragazzi, intorno ai 20, 25 anni. 'Italiani di m., ora vi ammazziamo', ci hanno detto. Ognuno di loro aveva in mano un coltello e ce lo puntavano a pochi centimetri dalla pancia, mimando il gesto di ferirci. Nel farlo, ridevano e scherzavano tra di loro ", ha spiegato la vittima, un 44enne, che per ragioni di sicurezza ha chiesto al giornalista a cui ha affidato la notizia di rimanere anonimo. Erano le 21.45 circa, orario in cui la città si è già ritirata nelle case, anche in questi giorni di festa. " È stato choccante. Credo volessero soltanto fare i bulli, non penso avessero altre intenzioni, tipo quella di rapinarci o di ferirci veramente. È stata comunque una situazione molto spiacevole. Ho segnalato il tutto a una pattuglia incontrata poco dopo, poi me ne sono tornato a casa. Cose del genere non dovrebbero succedere ", ha proseguito, facendo emergere tutto il disagio per una situazione borderline.

Era un gruppo di circa sette o otto persone, che se avesse voluto avrebbe potuto fare ciò che avrebbe voluto. Otto contro due, per di più armati di coltelli. Questi gruppi si stanno man mano prendendo le città, terrorizzando i cittadini e dimostrando loro che possono fare ciò che vogliono con gli italiani. Sembra essere questo il messaggio che arriva da quanto accaduto a Ferrara, città nota per la sua tranquillità, che però sta forse trasformando il suo tessuto sociale per la presenza di numerosi cittadini stranieri come quelli incontrati dai due amici la scorsa notte.

Lo dimostra anche lasegnalata qualche ore prima, sempre in quella zona, più precisamente nei giardini, dove un gruppo si è affrontato con spranghe e bastoni, poi nascosti. Una situazione che accomuna purtroppo sempre di più tante città di medie dimensioni, non solo le grandi metropoli.