Una bambina di 6 anni, originaria della Costa d’Avorio, è dispersa dopo che, al largo di Lampedusa, un barchino di 7 metri si è ribaltato ed è affondato. Cinquanta migranti, fra cui 10 donne e 3 minori, sono stati salvati dai militari della motovedetta Cp324 della guardia costiera e sbarcati durante la notte a molo Papa Francesco sull’isola. Non vi sarebbero altri dispersi. Il natante, partito da Sfax in Tunisia, si è rovesciato su un fianco, facendo finire i migranti in acqua, poco prima d’essere intercettato dai militari. I naufraghi soccorsi sono originari del Burkina Faso, Benin, Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea e Mali.