Doveva essere una seduta qualunque, convocata un mese fa. È diventata l’addio. Gianluca Mirabelli, comandante della Polizia locale in partenza per Roma e un ruolo civile in un dipartimento della Farnesina, si è presentato davanti alla commissione Sicurezza di Palazzo Marino per rispondere dei ghisa arrestati ad agosto. Il presidente Michele Albiani (Pd) aveva chiesto di non confondere le due cose, i saluti e l’inchiesta. Poi ha messo in fila le domande.

E le domande pesano. La chat «Stupefacenti», in cui una collega ghisa scrive dell’arresto di un 16enne con droga «rifilata» e di una resistenza mai avvenuta finita a verbale. Il sindacalista che parla di arresti come scorciatoia per la carriera. Un’intervista dello stesso Mirabelli, un anno fa: la priorità sono gli arresti. Un caso simile nel 2020, archiviato. Spacciatori usati come informatori.

Le risposte hanno il tono di chi non arretra. La chat? «Un’estrapolazione», con l’apologo del «portami il latte», che a volte è cocaina e a volte è latte. Il sindacalista? «Non rispondo delle parole altrui». Gli arresti? Tanti perché ci sono più agenti e le manette sono quasi tutte per furti e rapine. I confidenti? «Previsti dalla legge. Li ho usati anch’io e sono ancora a piede libero». La battuta strappa qualche sorriso. Il nervo scoperto è Vincenzo Compagnone, già imputato per il pestaggio della transgender Bruna in via Sarfatti, davanti alla Bocconi, nel 2023, rimasto in strada per tre anni e infine arrestato. Monica Romano, vicepresidente della Commissione pari opportunità e diritti civili (Pd) parla di «buon senso, non di politica». Simonetta D’Amico, altra consigliera del Pd, ricorda che nulla era stato fatto «né con il comandante Ciacci né dopo».

Mirabelli: «Se ci sono colpe, me le prendo tutte io». Subito dopo precisa che allora non comandava, che la legge impone di aspettare il processo penale e che per riconoscere un violento «bisognerebbe essere maghi». Aggiunge che la Cassazione ha appena annullato la condanna in appello di uno dei tre agenti: segno, per lui, che quella prudenza ha un senso.

Mirabelli chiude così: «Il Corpo è integro. Tra poco me ne vado, quei problemi saranno di un altro».