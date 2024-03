Multinazionale del latte multata per pratiche sleali: prima storica vittoria per Coldiretti

Risultato storico raggiunto da Coldiretti per la filiera del latte. Grazie all'intercessione dell'associazione dei coltivatori, Lactalis, principale gruppo francese operante nel settore nel nostro Paese, è stata applicata la legge sulle pratiche sleali. Si tratta di una prima vittoria di un percorso che sarà ancora molto lungo e che punta all'ottenimento di un pagamento giusto per la produzione. La violazione è relativa al decreto legislativo n.198 dell’8 novembre 2021, che la stessa Coldiretti ha premuto per avere, e che prevede che il costo di acquisto del latte dagli allevatori non sia mai inferiore al costo di produzione.

" Siamo stati l’unica organizzazione a denunciare la multinazionale Lactalis perché non ha rispettato i contratti fatti con gli allevatori, modificandoli unilateralmente. E chiediamo che ora Lactalis paghi anche la differenza agli allevatori danneggiati ", è il commento di Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. Lactalis ha già annunciato un ricorso contro la decisione, sostenendo che " nel 2023 le modifiche contrattuali proposte hanno consentito agli allevatori di ricavare 40 milioni di euro, oltre il 10% in più rispetto a quanto stipulato inizialmente con un prezzo in linea con il mercato ". La multinazionale francese, che in Italia controlla Italatte, ha chiesto anche un incontro con il ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare.

Da aprile 2023, Lactalis ha riattivato il funzionamento dell'indice e, con esso, gli adeguamenti automatici del prezzo di vendita in base ai mercati. A settembre è stato considerata come prezzo di vendita la tariffa di 0.49 euro per ogni litro, contro i 0.553 euro che venivano pagati ad aprile. Una riduzione considerevole se si proietta tutto sulle grandi quantità. Lactalis pare voglia utilizzare lo stesso indice anche per il 2024. Intanto, negli ultimi giorni Lactalis ha raggiunto un accordo sul prezzo del latte nel primo trimestre 2024 con l'unione degli allevatori francesi, portando il costo del latte alla stalla a 425 euro per 1000 litri, ossia 5 euro in più rispetto alla tariffa precedente. Un prezzo comunque inferiore a quello pagato da Danone e Sodial agli allevatori transalpini.