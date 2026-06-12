Precipita un elicottero sul Lago Maggiore: un morto e tre feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio dell'incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa (Novara), sul Lago Maggiore. Secondo quanto si apprende, il velivolo privato era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. Tutte le persone coinvolte si trovavano a bordo del velivolo. Sul posto, oltre ai soccorritori, si è recato il sindaco di Lesa, Luca Bona, per seguire lo sviluppo delle operazioni.

La vittima - in base alle prime informazioni raccolte - è una persona di circa 60 anni.

Gli altri tre coinvolti hanno riportato ferite classificate in codice giallo: due vengono trasportati in elisoccorso all'ospedale di Novara, il terzo è trasferito in ambulanza all'ospedale di Borgomanero. La villa da cui l'elicottero era da poco decollato si trova a foce dell'Erno, sempre sulla sponda piemontese del Lago Maggiore.