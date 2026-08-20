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Nazionale

Ranucci si lamenta del “bavaglio” Rai. Ma manda messaggi durante “In Onda”: “Lavitola caso psichiatrico? Mai detto”

Il conduttore di Report ha smentito l’affermazione riportata da Repubblica e continua a non prendere le distanze dall’imprenditore

Pasquale Napolitano, Giulia Sorrentino
Ranucci
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Ranucci dice che se parla la Rai lo “redarguisce”, poi però manda messaggi durante “In Onda”, la trasmissione condotta da Marianna Aprile e Luca Telese su La7. E lo fa scrivendo sia a quest’ultimo che all’ospite Emiliano Fittipaldi, direttore de Il Domani. Il tutto nasce da un titolo di Repubblica che riportava un virgolettato che Ranucci avrebbe detto a proposito di Valter Lavitola (suo amico fraterno ma anche mandante della bomba contro di lui) definendolo “un caso psichiatrico”. Ma il Conduttore ci tiene a smentire proprio questo, che sarebbe stata la prima vera presa di distanza dal faccendiere dal 4 luglio, giorno in cui c’è stata la perquisizione. Eppure, nemmeno in questo caso se ne è discostato, anzi: “Ranucci mi scrive e mi chiede di precisare che non solo non ha mai detto alla Procura di cercare terzi, ma soprattutto che non ha mai detto di Lavitola che è un caso psichiatrico.

Ma il virgolettato riportato dai giornali non è suo, è dei suoi fan”, spiega Fittipaldi. Prima ancora Telese: “A me Ranucci ha mandato questo messaggio” e spiega anche a lui di non aver mai pronunciato quelle parole su Lavitola. A quel punto Fittipaldi precisa come a loro sembrasse “la prima volta (e lo consideravo anche positivo) di un tentativo di mettere una distanza, quindi invece adesso ritira”. Ed è giusta l’osservazione di Fittipaldi, che è quello che Il Giornale continua a chiedere a Ranucci da oltre un mese e mezzo: perché fa cosi tanta fatica a mettere un muro tra lui e Lavitola?

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