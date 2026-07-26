Roggero domina il web: è lui il re dell’estate social davanti a Sinner e Vannacci

Luglio è stato un mese caldo, anzi caldissimo e non solo per le temperature esagerate che hanno sfiorato in alcuni casi i 40°. Al pari, anche le temperature del dibattito pubblico online hanno fatto registrare picchi inusuali, anche per le repentine e brucianti polarizzazioni che hanno infiammato le conversazioni degli italiani e che ci hanno tenuto incollati ai nostri social per commentare e visualizzare reel e video. Intanto, per restare sul versante meteorologico, secondo le ultime previsioni, a metà della prossima settimana, in particolare da mercoledì 29 luglio, l’Italia sarà interessata dalla quarta ondata di calore di questa estate. Un nuovo picco subtropicale potenzialmente da record e persistente, tanto che dovrebbe farci boccheggiare almeno per i dieci giorni successivi, quindi accompagnandoci fino alla Notte di San Lorenzo. Quindi, con il mini ventilatore da tenere rigorosamente a portata di mano, proviamo a scorrere all’indietro il nostro feed per vedere cosa e chi ha catturato la nostra attenzione in queste ultime settimane. Il tema che ha dominato le conversazioni digitali è stato senza alcun dubbio la sentenza di condanna pronunciata lo scorso 15 luglio dalla Corte di Cassazione nei confronti del gioielliere piemontese Mario Roggero: in poco meno di una settimana le menzioni sono arrivate a 271 mila, mentre le interazioni che da queste si sono generate sono state oltre 11.6 milioni, con una media di 43 reaction per singola citazione. In questo conteggio, ovviamente, sono escluse le visualizzazioni raccolte, qui è sufficiente sottolineare per comprendere l’ampiezza e la profondità della polarizzazione che solo i video postati dagli account di Roggero su TikTok e Instagram hanno raccolto otre 70 milioni di visualizzazioni. Al secondo posto di questo censimento estivo, troviamo il campione azzurro Jannik Sinner. La parola chiave nominativa ha ottenuto 9.7 milioni di interazioni grazie al grazie al successo ottenuto il 12 luglio nella finale di Wimbledon. È utile in questo caso rammentare che il censimento è riferito solo alle conversazioni in Italia. Alle spalle di Roggero e Sinner, c’è il risultato di interazioni ottenuto dal leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, con un bottino fino a questa mattina di più di 7.1 milioni di interazioni e 221 mila citazioni totali, ma qui, a differenza dei due precedenti risultati dove la polarizzazione è oramai al plateau, c’è da scommetterci che a fine mese sul nome dell’ex generale ci sarà da aggiornare in modo robusto il dato. Al quarto posto di questa classifica dell’hype di luglio c’è la keyword Fakir, chiaramente riferita a Abderrahim Fakir, morto domenica 19 luglio a Bologna mentre due poliziotti lo immobilizzavano. La polarizzazione digitale si è – per ora- fermata a 6.8 milioni di reaction ma con una media, la più alta in assoluta di luglio, di 92 reaction per singola citazione. A completare la heat parade di luglio ci sono le parole chiave Ranucci e Lepore, riferite al giornalista e conduttore di Report e al sindaco di Bologna. Nel caso di Ranucci, visti i clamorosi sviluppi che ha preso l’indagine che ha coinvolto Valter Lavitola, le interazioni sono state 2.5 milioni, mentre sul nome del primo cittadino felsineo il totale, anche qui tendenzialmente in crescita, sono state 1.9 milioni.