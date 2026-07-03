Scavalca la recinzione e si tuffa di notte nella piscina pubblica: 28enne peruviano muore annegato

Un giovane di 28 anni, di nazionalità peruviana, è morto nella notte a Milano dopo essersi tuffato nella piscina pubblica Romano, chiusa al pubblico al momento dell'incidente. La tragedia si è consumata intorno alle 23, quando il 28enne, insieme ad alcuni amici, è entrato nella struttura e si è immerso in acqua. Per cause ancora da chiarire, il giovane è annegato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti anche gli agenti della Questura, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dell'accaduto.

La dinamica

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il 28enne, identificato come Alfredo A.E., avrebbe scavalcato la recinzione della piscina Romano insieme ad almeno altri tre amici per fare un bagno notturno, nonostante l'impianto fosse chiuso. Durante il tuffo il giovane non è più riemerso: l'ipotesi è che possa aver accusato un malore in acqua oppure essere annegato nella parte più profonda della vasca.

A dare l'allarme sono stati gli amici.

I soccorritori del 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo e lo hanno trasportato d'urgenza al Policlinico, dove è arrivato già privo di vita. Gli investigatori stanno ora raccogliendo le testimonianze del gruppo per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto.