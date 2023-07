Tragedia nel Torinese, si ribalta l'autopompa dei Vigili del fuoco: un morto e due feriti

Grave incidente poco prima delle 19 di ieri in provincia di Torino, Castellamonte e Baldissero Canavese, dove un'autocisterna dei Vigili del fuoco è finita fuori strada mentre si dirigeva sul luogo di un incendio. Il mezzo era partito poco prima da Ivrea ma, per motivi ancora da accertare, il mezzo ha perso aderenza con l'asfalto finendo la sua corsa contro un cordolo della strada provinciale 222, dove si è ribaltata. A bordo c'era una squadra composta da tre vigili del fuoco e a perdere la vita è stato il conducente del mezzo, che era apparso fin da subito come il ferito più grave.

L'intervento era stato richiesto per un incendio in un alloggio, quasi un'inerzia perché si è poi scoperto che si trattava di un corto circuito scaturito da una lavatrice. Il mezzo era stato richiamato da Ivrea per raggiungere il luogo della chiamata con la squadra di tre, il cui obiettivo, come sempre, è quello di arrivare il prima possibile sul luogo indicato dalla centrale. Per Massimo Viglierco, 55 anni, i soccorsi sono stati inutili: trasportato d'urgenza presso l'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, il vigile coordinatore purtroppo è deceduto mentre i medici tentavano di salvarlo. Gli altri due uomini che viaggiavano con lui non sarebbero in pericolo di vita. Il mezzo è uscito di strada mentre percorreva un rettilineo, quindi sarà necessario appurare cosa possa aver portato l'autocisterna a invadere la corsia opposta per poi travolgere il cordolo in cemento di un’abitazione, abbattuto dall'urto.

" È purtroppo deceduto nell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino il vigile del fuoco coordinatore Massimo Viglierco, 55 anni, in servizio nel distaccamento di Ivrea. Ha perso la vita a seguito del terribile incidente stradale avvenuto poco prima delle 19 di oggi a Castellamonte (TO), mentre alla guida dell'autopompa raggiungeva il luogo dove era stato segnalato un incendio. Feriti gli altri due colleghi che viaggiavano a bordo. Alla sua famiglia il cordoglio del Capo Dipartimento Laura Lega, del Capo del Corpo Carlo Dall'Oppio e dei colleghi vigili del fuoco di tutta Italia ", si legge nella nota diramata dal corpo dipendente dal ministero dell'Interno.

La vittima era uno dei vigili simbolo della caserma di Ivrea, dove era in servizio ormai da decine d'anni e alla quale ha dato tutto se stesso fino all'ultimo giorno. Non risultano altri veicoli coinvolti ma non è al momento escluso che l'autista possa aver effettuato una manovra improvvisa per evitarne uno o per scansare un animale che, improvvisamente, ha attraversato la strada. Non si esclude nemmeno il guasto meccanico o un malore causato dal caldo o da altri fattori, che potrebbe aver colto il vigile alla guida. Il racconto di eventuali persone presenti sul posto e degli stessi altri vigili che si trovavano a bordo del mezzo potrebbe fornire maggiori dettagli.