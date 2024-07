Tragedia a Imola: bimba di 5 anni muore in piscina

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nel pomeriggio di mercoledì 24 luglio a Imola, in provincia di Bologna, dove una bambina di 5 anni è annegata nella piscina di un albergo. Stando alle prime informazioni, la piccola viveva in un paese vicino con la madre, con la quale viveva. La piccola, di origine albanese, stava trascorrendo qualche ora nella struttura per sfuggire alla calura estiva ma le cause della tragedia sono ancora in fase di accertamento da parte della polizia.

L'intervento del 118, allertato in pochi minuti dagli astanti, è stato attivato rapidamente e i soccorritori sono arrivati il prima possibile sul posto. Le operazioni di rianimazione della bambina sono iniziate tempestivamente ma, purtroppo, non c'era già più niente da fare. Il decesso della piccola è stato dichiarato all'arrivo al pronto soccorso. Gli uomini dell'Arma si trovano sul posto per effettuare i rilievi del caso e, stando alle prime indicazioni, a bambina pare si trovasse in una vasca poco profonda, dove l'altezza dell'acqua pare che non superasse i 120 centimetri.

Non è chiaro cosa sia successo, ma improvvisamente gli altri bagnanti della struttura hanno iniziato a fare ampi gesti al personale della piscina, indicando l'anomalia nella vasca, dove la bambina era riversa. L'intervento del personale della piscina è stato rapido, dopo la segnalazione, una delle due preposte al controllo si è tuffata immediatamente per recuperare la piccola, che in quel momento già non respirava più. Le testimonianze dei presenti riferiscono che la bambina non si sarebbe né tuffata e nemmeno sarebbe caduta dal bordo della piscina.

Pare che fosse già in acqua. Per questo motivo si ipotizza che possa esserci un malore dietro la sua morte. Spetterà alincaricato dalla procura stabilire quali siano state le cause del decesso.