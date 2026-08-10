Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 13:20
In evidenzaAggiornato alle ore 13:20
Nazionale

Valter Lavitola arrestato nella sua casa a Roma: è accusato di essere il mandante dell’attentato a Ranucci

All’imprenditore viene contestato il metodo mafioso. Il Giornale è arrivato al momento dell’arresto eseguito all’ora di pranzo

Redazione web
Arresto lavitola ilgiornale
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Arrestato Valter Lavitola, indagato dalla procura di Roma nell’inchiesta sull’attentato nell’ottobre scorso davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. L’ex editore e imprenditore era stato perquisito lo scorso 4 luglio dai carabinieri del Nucleo Investigativo che oggi hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip della Capitale.

ESCLUSIVO - Il video dell'arresto di Valter Lavitola (Redazione web)

L’ipotesi degli inquirenti, che lo scorso 8 luglio lo hanno convocato in procura dove si è avvalso della facoltà di non rispondere rendendo dichiarazioni spontanee, è che sia il mandante dell’attentato dinamitardo. A Lavitola viene contestato il metodo mafioso. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Francesco Lo Voi e avviata dal pm Carlo Villani, passato a dirigere la procura di Velletri, seguita ora dal pm della Dda Edoardo De Santis, ha già portato a fine giugno all’esecuzione di quattro misure cautelari nei confronti di tre uomini e una donna ritenuti esecutori materiali dell’attentato e accusati a vario titolo di detenzione, porto in luogo pubblico e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dall’aver agito in più di cinque persone e con modalità di tipo mafioso.

ESCLUSIVO - Il video dell'arresto di Lavitola: l'imprenditore viene portato via dalla sua casa

Oltre a Valter Lavitola l’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Roma riguarda anche Gomes Clesio Tavares, destinatario anche lui di una misura in carcere. L’uomo, attualmente in Africa, secondo i pm capitolini avrebbe partecipato al progetto dell’attentato dinamitardo dello scorso ottobre davanti all’abitazione del giornalista e conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

Valter Lavitola è indiziato di aver concepito il disegno delittuoso, dando mandato a Tavares Gomes Clesio di individuare i soggetti in grado di reperire l’esplosivo e di compiere l’attentato davanti alla casa del giornalista. Inoltre, lo stesso Lavitola avrebbe partecipato personalmente, insieme a Gomes, a un primo sopralluogo esplorativo sul luogo del delitto in data 15 settembre 2025. Tavares Gomes Clesio, al momento ricercato, avrebbe fatto da raccordo operativo per conto di Lavitola, avrebbe reclutato e istruito gli esecutori materiali campani e, oltre ad aver preso parte al sopralluogo del 15 settembre, avrebbe coordinato e partecipato a una seconda ricognizione sul litorale laziale il 10 ottobre 2025, mettendo a disposizione del commando l’auto del suocero. Il quadro e’ stato ricostruito su una serie di risultanze derivate dall’analisi incrociata dei tabulati telefonici e telematici delle celle nell’area dell’attentato, dal tracciamento dei veicoli coinvolti nelle fasi preparatorie e dall’esame forense dei telefoni cellulari in uso agli indagati, che hanno smentito i tentativi di precostituirsi degli alibi difensivi.

“L’arresto di Walter Lavitola conferma la gravità e la complessità dell’attentato subito da Sigfrido Ranucci, di cui sarà fondamentale comprendere movente e contesto di maturazione”. Lo afferma l’avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci. “Mentre per l’Autorità Giudiziaria è evidente come Ranucci sia la vittima, per alcuni giornalisti ed esponenti politici lo stesso attentato viene trasformato nel pretesto per regolare i conti con Report e con i suoi giornalisti in una strategia parossistica volta a delegittimare il giornalismo di inchiesta”, aggiunge.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.