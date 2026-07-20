Un nostalgico e sofisticato tributo con cui si omaggia il mondo dello sport

L'Epée è un'azienda fondata nel 1839 a Saint-Suzanne in Doubs, nella regione francese della Borgogna-Franca Contea, da parte di Auguste L'Epée e nota, un tempo, per la produzione di orologi da carrozza, destinati a politici o membri della corte reale. Notevole, peraltro, era la competenza nella progettazione di componenti fondamentali dell'orologio, quali gli scappamenti.

Dal 2024 di proprietà del Gruppo LVMH, la sua sede è a Delémont, nel Giura svizzero e la tradizione prosegue con raffinati modelli da tavolo e da viaggio dal design minimal e d'avanguardia, dotati d'importanti complicazioni. Tra gli ultimi prodotti lanciati, si segnala la linea Regatta, segnatempo da tavolo a sviluppo verticale ispirati dal canottaggio, con i due elementi che carezzano il meccanismo manuale interno a richiamare le pale dei remi. La loro superficie esterna è smaltata Grand Feu, in virtù della collaborazione con l'atelier georgiano di fama mondiale David Kakabadze Enamel: una tecnica eseguita a mano, per esaltare profondità, luminosità ed intensità del colore e declinata nelle forme cloisonné (connotata da fili d'oro finissimi a definire celle da riempire con smalto di diverso colore) e flinqué (combinazione tra incisione guilloché e smalto traslucido ad esaltare le trame incise). Ecco, quindi, le varianti Umi (trama ispirata dai dipinti marini del maestro giapponese Hokusai) e Prism (un mosaico tra blu e verde intenso) esaltare il closonné, mentre il Regatta Blu Horizon esplicita il flinqué su smalto blu. Il suindicato movimento si manifesta nel treno del tempo a vista allineato sull'asse verticale, a congiungere bariletto e bilanciere oscillante a 18.000 alternanze/ora e a garantire 8 giorni d'autonomia.

I Regatta base carré da 120 mm ed altezza di 518 mm dal profondo equilibrio visivo, sono realizzati in acciaio, alluminio e ottone placcato al palladio, con le pale dei remi in rame smaltato.

In Italia, i modelli di L'Epée 1839 si possono trovare in pochi e qualificati punti vendita, tra cui Loft di Hausmann & Co. in via di San Giacomo 20/21 a Roma.