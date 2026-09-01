GoBeyond, al via la Call for Startups 2026

Prende il via la “Call for Startups” di GoBeyond, la piattaforma di open innovation lanciata da Sisal che oggi è parte di Flutter Southern Europe & Africa (SEA), edizione numero dieci che questo 2026 è rivolta a startup costituite in Italia che stanno sviluppando soluzioni innovative, scalabili e pronte a generare valore per il mercato.

La startup vincitrice riceverà un grant equity-free da 50.000 euro e, accanto al premio, GoBeyond rafforza il proprio ruolo come piattaforma di connessione tra startup e impresa: le realtà selezionate potranno infatti accedere a un network di mentor, partner ed esperti e ottenere visibilità nell’ecosistema internazionale di Flutter, entrando in contatto con team di innovazione e business dei diversi brand del Gruppo e con altre realtà dell’ecosistema.

Per sostenere la sperimentazione di soluzioni ad alto potenziale, Flutter Southern Europe & Africa potrà inoltre destinare fino a 25.000 euro complessivi a Proof of Concept, progetti pilota o altre collaborazioni con startup particolarmente allineate alle priorità strategiche del Gruppo. Obiettivo: favorire il passaggio dalla selezione alla sperimentazione concreta creando opportunità di collaborazione tra startup e business.

Tra le novità dell’edizione 2026, anche la nascita di una rete strutturata di mentorship, composta da professionisti Flutter, partner ed esperti dell’ecosistema. Le startup selezionate potranno così accedere a sessioni mirate su temi come strategia e go-to-market, fundraising, marketing e vendite, per rafforzare le competenze necessarie ad accelerare la crescita e lo sviluppo del business.

Quattro le aree aree prioritarie della Call 2026: Enterprise Solutions B2B, Retail Tech, Sustainability e Sports & Entertainment. Anche il processo di selezione evolve. Dopo una prima fase di screening, le startup saranno valutate dal GoBeyond Committee, dal Comitato dei Partner e infine dalla Giuria, con un Demo Day conclusivo in presenza. I criteri di valutazione daranno particolare rilievo alla differenziazione della soluzione, al potenziale di mercato, alla trazione, alla solidità del modello di business e alla scalabilità, affiancati dall’allineamento con le priorità strategiche di Flutter SEA e dal potenziale del team.

Per candidarsi è necessario registrarsi sulla piattaforma ufficiale di GoBeyond (https://platform.gobeyond.info/it/challenge/11) e completare la candidatura con le informazioni richieste e il pitch deck. Le candidature sono aperte dal 1° settembre al 25 ottobre 2026.

La Call for Startups 2026 è promossa e organizzata con il supporto di partner nazionali e internazionali, che rappresentano un fondamentale supporto per le startup finaliste grazie alla condivisione di competenze e network: Google, Lifegate Way, Angels4Women, Mamacrowd, Alkemy, Carter & Benson, Foundation-C, SheTech, StartupItalia, NTT Data, SIT – Social Innovation Teams, Startup Geeks, Zest, Fondazione Giacomo Brodolini, INNOVIT e Chiomenti.