Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 10:54
In evidenzaAggiornato alle ore 10:54
Nuove frontiere

GoBeyond, al via la Call for Startups 2026

Aperte fino al 25 ottobre le candidature. Alla vincitrice un Grant Equity free da 50mila euro. Fino a 25mila euro complessivi per Proof of Concept, progetti pilota e collaborazioni con le startup più allineate alle priorità strategiche di Flutter Southern Europe & Africa

Alberto Taliani
Go Beyond
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Prende il via la “Call for Startups” di GoBeyond, la piattaforma di open innovation lanciata da Sisal che oggi è parte di Flutter Southern Europe & Africa (SEA), edizione numero dieci che questo 2026 è rivolta a startup costituite in Italia che stanno sviluppando soluzioni innovative, scalabili e pronte a generare valore per il mercato.

La startup vincitrice riceverà un grant equity-free da 50.000 euro e, accanto al premio, GoBeyond rafforza il proprio ruolo come piattaforma di connessione tra startup e impresa: le realtà selezionate potranno infatti accedere a un network di mentor, partner ed esperti e ottenere visibilità nell’ecosistema internazionale di Flutter, entrando in contatto con team di innovazione e business dei diversi brand del Gruppo e con altre realtà dell’ecosistema.

Per sostenere la sperimentazione di soluzioni ad alto potenziale, Flutter Southern Europe & Africa potrà inoltre destinare fino a 25.000 euro complessivi a Proof of Concept, progetti pilota o altre collaborazioni con startup particolarmente allineate alle priorità strategiche del Gruppo. Obiettivo: favorire il passaggio dalla selezione alla sperimentazione concreta creando opportunità di collaborazione tra startup e business.

Tra le novità dell’edizione 2026, anche la nascita di una rete strutturata di mentorship, composta da professionisti Flutter, partner ed esperti dell’ecosistema. Le startup selezionate potranno così accedere a sessioni mirate su temi come strategia e go-to-market, fundraising, marketing e vendite, per rafforzare le competenze necessarie ad accelerare la crescita e lo sviluppo del business.

Quattro le aree aree prioritarie della Call 2026: Enterprise Solutions B2B, Retail Tech, Sustainability e Sports & Entertainment. Anche il processo di selezione evolve. Dopo una prima fase di screening, le startup saranno valutate dal GoBeyond Committee, dal Comitato dei Partner e infine dalla Giuria, con un Demo Day conclusivo in presenza. I criteri di valutazione daranno particolare rilievo alla differenziazione della soluzione, al potenziale di mercato, alla trazione, alla solidità del modello di business e alla scalabilità, affiancati dall’allineamento con le priorità strategiche di Flutter SEA e dal potenziale del team.

Per candidarsi è necessario registrarsi sulla piattaforma ufficiale di GoBeyond (https://platform.gobeyond.info/it/challenge/11) e completare la candidatura con le informazioni richieste e il pitch deck. Le candidature sono aperte dal 1° settembre al 25 ottobre 2026.

La Call for Startups 2026 è promossa e organizzata con il supporto di partner nazionali e internazionali, che rappresentano un fondamentale supporto per le startup finaliste grazie alla condivisione di competenze e network: Google, Lifegate Way, Angels4Women, Mamacrowd, Alkemy, Carter & Benson, Foundation-C, SheTech, StartupItalia, NTT Data, SIT – Social Innovation Teams, Startup Geeks, Zest, Fondazione Giacomo Brodolini, INNOVIT e Chiomenti.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.