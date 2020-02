Malviventi in azione in un bar: portati via 7000 euro e merci varie

Colpo per alcune migliaia di euro in un bar di Palermo. I ladri, arrivati a bordo dei loro motori, hanno messo a segno una rapina di non poco conto riuscendo a far perdere le loro tracce. Il fatto si è verificato ieri mattino all’interno di un bar- tabaccheria di Viale Regione Siciliana. Una zona particolarmente trafficata della città dove non mancano persone in qualsiasi ora del giorno. Tranne la domenica, momento in cui, tutto un po’ rallenta in occasione del riposo settimanale dei lavoratori e degli studenti. Grazie proprio a questo i malviventi hanno potuto agire in modo indisturbato portando al termine la loro azione delittuosa.

Erano appena le 6.40, l’attività commerciale era stata aperta da poco e, due donne, stavano preparando il locale per accogliere al meglio i clienti. Pronte le colazioni al bancone e i tavolini, nel frattempo, venivano sistemati all’aperto, appena davanti il locale. Le classiche operazioni di routine prima di dare il via all’inizio della giornata lavorativa. All’improvviso, a bordo di due scooter, sono arrivati quattro uomini e hanno fatto irruzione dentro il bar.

Tutti avevano il volto travisato con dei caschi integrali. Difficile poter riconoscere i loro tratti. I malviventi hanno “invitato” le donne a mettersi da parte e non interferire con le loro intenzioni. Tutto si è consumato in pochi minuti ma per le vittime della rapina sono stati momenti interminabili, vissuti nella paura e nel terrore di subire da un momento all’altro atti pericolosi per la propria incolumità. Mentre uno di loro cercava di tenere a bada le due, senza armi tra le mani, ma incutendo comunque timore, gli altri, con dei sacchi neri tra le mani, hanno pensato di acciuffare quanto di possibile tra gli scaffali.

I delinquenti sono riusciti ad arraffare diversi pacchi di sigarette, numerosi gratta e vinci, ma anche la somma di 7000 euro in contanti. Un colpo di non poco conto. Una volta conclusa la loro “missione”, si sono messi sui loro motori dandosi alla fuga. Di loro nessuna traccia. Appena si sono allontanati, le due donne hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i poliziotti per raccogliere tutti gli elementi necessari all’avvio dell’indagine. Fondamentali saranno le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza poste all’interno del bar. Ma anche quelle che, quasi certamente, saranno state riprese da altre apparecchiature collocate lungo il viale. Allo stesso modo, di supporto alle investigazioni, saranno le descrizioni rese dalle malcapitate su alcune caratteristiche dei malviventi, come ad esempio, la lingua parlata. Al lavoro dunque la polizia per risalire all’identità dei ladri.