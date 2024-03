Addio a Daniela Shualy, moglie di Raiz, volto di Mare Fuori e leader degli Almamegretta

“Sconvolti e smarriti”. In questo modo gli Almamegretta annunciano la scomparsa di Daniela Shualy, moglie di Raiz, al secolo Gennaro Della Volpe, leader e cantautore napoletano del gruppo.

L’annuncio della scomparsa di Daniela Shualy

Attraverso un posto pubblicato sui social, il gruppo fa sapere di essere vicino a Raiz, volto noto al pubblico per il personaggio del boss della Camorra Don Salvatore Ricci (padre di Rosa e Ciro Ricci), nella serie tv Mare Fuori: “Sconvolti e smarriti siamo vicini a Raiz per la scomparsa della sua dolce moglie Daniela. Ci mancherai”. Raiz ha anche collaborato alla realizzazione della colonna sonora degli episodi della serie dei record, firmata da Stefano Lentini.

La notizia è arrivata nella giornata di oggi, 31 marzo, ma al momento le cause del decesso sarebbero totalmente sconosciute. Daniela Shualy era di origine ebraica – ungherese e aveva ereditato dalla famiglia una casa in Israele, a Tel Aviv; meta che la coppia spesso frequentava, alternandola, naturalmente all’Italia, la terra di Raiz. Proprio grazie a Daniela, Gennaro Della Volpe si era convertito cinque anni fa all’ebraismo.

L'ultima dedica di Raiz alla moglie

Soltanto tre giorni fa, in occasione del finale della quarta stagione di Mare Fuori, in onda in prima serata su Rai Due, il cantautore aveva postato un messaggio dedicato proprio alla moglie Daniela: “Quanno ‘o veco, nun ‘o credo, nun me pare overo ca ‘a cchiù bella d’’e Quartieri fa ammore cu’ mme. La mia dedica personale va a @danielashualy, madre della mia rosa Lea e amore di una vita”, scriveva Raiz, accompagnando la dedica con una foto dei due protagonisti della serie, Carmine Di Salvo (Massimiliano Caiazzo) e Rosa Ricci (Maria Esposito), mentre si scambiano un bacio.

Daniela Shualy lascia una bimba di soli 6 anni, Lea, frutto dell’amore con Raiz. Tantissimi i messaggi di vicinanza e sostegno dei fan. “Che splenda vicino al sole.