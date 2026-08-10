Ben Jones, morto il meccanico Cooter di “Hazzard”

I fan dell’iconica serie “Hazzard” piangono la scomparsa di Ben Jone. L’attore statunitense, noto per avere vestito i panni del meccanico Cooter Davenport per sette stagioni, è morto all’età di 84 anni. Il corpo di Bone è stato trovato senza vita dalla moglie, Alma Viator,domenica 9 agosto. Secondo i siti di informazione americani l’attore sarebbe morto a seguito di un infarto mentre si trovava nella sua abitazione.

L’annuncio della morte è stato dato dalla moglie su Facebook con un toccante messaggio: “Ho perso l’amore della mia vita oggi. Ben è morto per un grave attacco cardiaco”. Subito dopo è arrivato il messaggio di saluto di uno dei protagonisti della serie, Tom Wopat,Luke Duke, che su Instagram ha scritto: “Hazzard ha perso oggi un’altra parte integrante del cast. Ben Jones era un caro amico e un fiero sostenitore di tutte le cose migliori che possiamo offrire nel mondo dello spettacolo. Ci mancherà moltissimo. Ma oggi sento che abbiamo perso un cugino Duke”.

Dal teatro ad “Hazzard”

Nato a Tarboro, in North Carolina, il 30 agosto 1941 e cresciuto in Virginia, Ben Jones si avvicinò alla recitazione durante gli anni universitari, studiando radio, televisione e cinema all’Università della Carolina del Nord. Dopo le prime esperienze tra teatro, cinema e televisione, arrivò al successo con “Hazzard”, serie cult degli anni ’80 ispirata al film “Moonrunners”. Dal 1979 al 1985 interpretò Cooter Davenport, il simpatico proprietario dell’officina di Hazzard County, comparendo in 141 episodi nelle sette stagioni della serie accanto a John Schneider, Tom Wopat e Catherine Bach. Un personaggio diventato iconico, riconoscibile per il berretto e l’inconfondibile look da meccanico.

La serie cult

“Hazzard” è stato uno dei telefilm americani di maggior successo degli anni ‘80. Uscita negli Stati Uniti nel 1979, la serie creata da Gy Waldron divenne un fenomeno televisivo sia in America che in Italia, dove arrivò nel 1981, conquistando il pubblico per sette stagioni con le avventure dei cugini Duke, Bo e Luke, giovani ribelli sempre alle prese con guai, inseguimenti e fughe nella contea di Hazzard. Tra i protagonisti indimenticabili della serie i fan ricordano anche la cugina Daisy, affascinante e intraprendente, diventata famosa anche per gli shorts di jeans, il perfido Boss Hogg e lo sceriffo Rosco, spesso sulle tracce dei due cugini, oltre alla Dodge Charger arancione del 1969, il Generale Lee, protagonista di inseguimenti e spettacolari salti.

Gli attori della serie morti

Jones è l’ultimo di una serie di lutti che ha colpito il cast del popolare telefilm. Lo scorso anno era venuto a mancare all’età di 79 anni Rick Hurst, attore statunitense celebre per aver interpretato il vice sceriffo Cletus Hogg. Nel 2015, a seguito di complicazioni dovute a una polmonite, era venuto a mancare James Best, 88 anni, che in “Hazzard” rivestiva il ruolo del maldestro sceriffo Rosco P. Coltrane. Nel 1994, invece, era morto Sorrell Booke il corrotto e bizzarro Boss Hogg, scomparso all’età di 64 anni per un tumore al colon.