Christopher Lambert, malore mentre firma autografi: cosa è successo

Attimi di paura a Pittsburgh per l’attore Christopher Lambert. Il protagonista di “Highlander – L’ultimo immortale” e “Tarzan” ha avuto un malore mentre si trovava alla Steel City Con per incontrare i fan e è stato trasportato in ospedale.

Cosa è successo

Secondo quanto riportato dal sito americano TMZ, Christopher Lambert stava firmando autografi quando è “collassato all’improvviso” davanti ai suoi fan, che erano arrivati alla convention per incontrarlo. Soccorso dal suo staff e dagli organizzatori l’attore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Pittsburgh a bordo di un’ambulanza e è stato trattenuto per accertamenti. L’evento è stato subito cancellato con un comunicato pubblicato sui social: “Christopher Lambert ha dovuto lasciare l’evento a causa di un problema personale. Orario di rientro da definire. Sessione fotografica annullata”. Ma le condizioni di salute di Lambert hanno destato preoccupazione tra i fan.

Le condizioni di Lambert

Dopo la paura iniziale, lo staff di Christopher Lambert ha fatto sapere che l’attore sta bene. A confermarlo a TMZ è stato un portavoce del protagonista di “Resurrection” e “Love Dream”, il quale ha spiegato che la notte prima dell’evento aveva dormito poco e durante la giornata aveva mangiato poco, circostanze che avrebbero provocato un calo della glicemia e il mancamento. Rientrato in albergo poche ore dopo il trasferimento in ospedale, Lambert ha riposato e le sue condizioni non destano preoccupazione. L’entourage di Lambert, 70 anni il prossimo marzo, ha assicurato che l’attore rispetterà i suoi prossimi impegni professionali, a partire dalla partecipazione alla FAN EXPO di Chicago, in programma la prossima settimana. La sua presenza all’evento è stata confermata anche attraverso un messaggio pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale.

Il precedente

Non è la prima volta che Christopher Lambert è costretto a fare i conti con un problema di salute. Lo scorso anno l’attore era rimasto ferito alla schiena dopo essere caduto da una rampa di scale all’interno del suo hotel. L’infortunio, piuttosto serio, lo aveva costretto a rinunciare alla partecipazione al festival svedese SciFiWorld.