Il pilota di Formula1 George Russell si sposa. Chi è Carmen Montero Mundt, la futura moglie

Un anello, un cuore bianco e un bacio sfuocato a suggellare la promessa. Così, con un post a sorpresa pubblicato su Instagram, George Russell ha annunciato il fidanzamento con Carmen Montero Mundt. Complice la pausa del Mondiale di Formula1 il pilota della Mercedes ha chiesto ufficialmente la mano della fidanzata a sei anni di distanza dal loro primo incontro.

Il luogo della proposta è rimasto top secret, ma le immagini condivise dalla coppia raccontano di una scenografia da sogno: il mare sullo sfondo, la luce soffusa e un’atmosfera intima e romantica hanno fatto da cornice al momento in cui Russell ha chiesto a Carmen di sposarlo. Il post condiviso dalla coppia sui social è diventato virale e ha fatto il pieno di commenti e congratulazioni da parte di fan e amici, tra cui il compagno di scuderia Kimi Antonelli e persino Jannik Sinner.

Chi è Carmen Montero Mundt

Carmen Montero Mundt è nata nel 1998 a Jerez de la Frontera, in Andalusia, nel sud della Spagna. A 18 anni si è trasferita a Londra per studiare alla University of Westminster, dove ha frequentato ilcorso di Business Management and Finance, laureandosi nel 2021. Dopo gli studi ha intrapreso una carriera nel settore finanziario,lavorando nell’ambito delle investor relations per Ruffer LLP e proseguendo poi il suo percorso professionale nel campo dell’investment management. Una scelta che ha sempre considerato importante per la propria indipendenza. Quando il compagno George Russell si è trasferito a Monaco, Carmen ha infatti scelto inizialmente di continuare a vivere a Londra, viaggiando tra le due città per conciliare la relazione con il lavoro. “Non volevo smettere la mia carriera”, ha raccontato a Tatler, spiegando quanto fosse importante per lei non rinunciare al proprio percorso professionale. Negli ultimi anni, accanto alla carriera nella finanza, Carmen ha conquistato una crescente visibilità nel mondo della moda e sui social. Ha iniziato a partecipare a sfilate, eventi e Fashion Week internazionali e nel 2024 è stata protagonista di un servizio di Vogue España dedicato al suo rapporto con Tommy Hilfiger e ha partecipato alla presentazione della collezione primavera-estate 2025 del designer a New York.

La storia con Russell

Il destino ha fatto incontrare Carmen e George Russell a Londra nel 2020 grazie ad alcuni amici in comune. Un incontro quasi casuale, dal momento che Carmen non sapeva nemmeno che lui fosse un pilota di Formula 1. Da quella sera le cose si sono fatte subito serie: la loro relazione è diventata ufficiale a settembre 2020, quando Carmen pubblicò la prima foto insieme su Instagram poi la loro prima apparizione pubblica come coppia al Gran Premio della Toscana al Mugello. Nel tempo Carmen è rimasta al fianco di Russell dagli anni alla Williams fino all’approdo in Mercedes, diventando una presenza abituale ai box. Pur mantenendo una certa riservatezza sulla propria vita privata, Russell ha più volte sottolineato l’importanza del sostegno della fidanzata. Lo scorso marzo a Fanpage aveva dichiarato: “Mi supporta in ogni modo possibile. Lei non solo mi sostiene a livello morale, ma si impegna attivamente in ciò che stiamo cercando di realizzare. E questo è di grande aiuto. Mi sento molto fortunato”. E a giugno sulle pagine del The Times aveva fatto un chiaro riferimento alle nozze: “Carmen mi supporta in ogni modo possibile e si impegna attivamente in ciò che stiamo cercando di realizzare. Senza dubbio lei è il mio futuro. Quindi spero che ci sposeremo a tempo debito. Non sarà la prossima settimana, ma nemmeno tra più di cinque anni”.