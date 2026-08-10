Ronaldo e Georgina, nozze fantasma a Madeira: i tifosi aspettano fuori dalla chiesa, ma il “sì” non è il loro

Chi si aspettava che le nozze dell’anno, quelle tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, si celebrassero nel fine settimana è rimasto deluso. Centinaia di tifosi si sono dati appuntamento sabato fuori dalla cattedrale di Madeira, ma in chiesa a sposarsi non c’erano il campione portoghese e la fidanzata bensì una coppia di sposi locale. Una vera e propria beffa per i tanti curiosi che si aspettavano di festeggiare CR7 e Georgina.

Negli scorsi giorni dalla stampa internazionale era emersa l’indiscrezione che le nozze tra il campione prortoghese e l’influencer argentina si sarebbero svolte a Madeira, isola natale di Ronaldo, nel weekend dell’8 e 9 agosto con una cerimonia religiosa in programma nella cattedrale di Funchal. Da una verifica effettuata dai siti di informazione locale era emerso che la chiesa era stata prenotata per un matrimonio proprio nel pomeriggio di sabato e le mosse social della coppia avevano alimentato i rumors sulle imminenti nozze.

Le mosse social

Su Instagram Georgina e CR7 avevano condiviso le foto della partenza dall’aeroporto insieme ai figli, mostrando anche i bagagli pronti per il viaggio. Un dettaglio che aveva alimentato ulteriormente le aspettative dei fan, convinti che la famiglia fosse diretta a Madeira per il tanto atteso matrimonio. Ma così non è stato: sabato, nella cattedrale di Funchal, ad attendere l’arrivo degli sposi c’erano centinaia di curiosi e tifosi, ma Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez non si sono presentati. A celebrare il matrimonio sono stati invece due sposi locali, lasciando a bocca asciutta quanti speravano di assistere al “sì” della coppia.

Il video virale

In queste ore stanno spopolando sui social le immagini riprese proprio davanti alla cattedrale di Funchal, dove centinaia di persone si erano radunate nella speranza di assistere alle nozze. A rendere ancora più curioso il retroscena è stata la reazione dello stesso Ronaldo: il campione portoghese ha commentato con diverse emoji che ridono un post pubblicato su Instagram da un quotidiano locale di Madeira a proposito del presunto matrimonio. Un gesto che sembra confermare il tono ironico con cui la coppia ha accolto le indiscrezioni.