Facebook, la differenza di età, la proposta in barca: la storia d’amore tra Ida Di Filippo e Pietro Albano

Il W-Day di Ida Di Filippo e Pietro Albano è arrivato. Sorrento e il Golfo di Napoli faranno da cornice a un matrimonio di cui si parlava da mesi, il coronamento di una storia d’amore sbocciata tredici anni fa e che ha conquistato il pubblico anche lontano dalle telecamere di “Casa a Prima Vista”, format che ha reso famosa Ida. La cerimonia religiosa si svolgerà nel Santuario della Madonna del Carmine di Sorrento, mentre per il ricevimento la coppia ha scelto una location esclusiva affacciata sul mare. Un giorno speciale per Ida e Pietro, arrivato dopo una relazione vissuta lontano dai riflettori ma diventata, nel tempo, sempre più solida.

I social e la cena

Giugno 2013. Ida e Filippo vivono entrambi a Siano, in provincia di Salerno. Lei gestisce un negozio di bigiotteria insieme alla sorella e lui è uno studente universitario. Il primo contatto avviene sui social network. “Ci siamo conosciuti su Facebook. Al nostro primo appuntamento abbiamo mangiato fuori, sono uscita con lui senza aspettative e mi ha colpito subito il fatto che semplicemente… volesse conoscermi”, racconterà Ida sulle pagine di Chi anni dopo.

La differenza di età

La frequentazione diventa rapidamente qualcosa di importante ma Ida, confesserà in alcune interviste, teme la differenza di età: “Non pensavo che sarebbe potuto nascere niente di così importante. Avevo 31 anni e lui 23, forse per preconcetto ho pensato che fosse troppo piccolo. Poi però ho trovato nel sentimento per lui la leggerezza che si dovrebbe vivere in un rapporto d’amore. Ci viviamo, semplicemente”.

La convivenza a Milano

Agosto 2015. La storia tra Ida e Filippo è a una svolta. Dopo un anno di relazione, Filippo riceve un’offerta importante: un contratto da infermiere al Niguarda di Milano. Lui è pronto a trasferirsi al Nord ma Ida non è sicura di voler lasciare Siano. “Quando lui ha ricevuto la proposta di lavoro a Milano come infermiere, all’inizio pensavo di non seguirlo, concedendoci di vivere separati e pensando che la sua esperienza sarebbe durata un anno. Ma alla fine abbiamo scelto di stare vicini, di vivere assieme e cambiare entrambi la nostra vita, uniti”, racconterà Ida.

Il successo in tv

L’arrivo a Milano rappresenta una svolta nella vita di Ida e Filippo. Mentre lui porta avanti la sua carriera ospedaliera, Ida diventa un agente immobiliare e inizia un nuovo capitolo della sua vita. Nel 2023 entra nel cast del programma “Casa a Prima Vista” insieme a Gianluca Torre e Mariana D’Amico, curando la sezione milanese del format e in breve tempo diventa uno dei volti più amati di Real Time.

La proposta a Capri

Settembre 2025. Ida e Filippo sono in vacanza a Sorrento e lui decide di sorprendere la fidanzata con una romantica proposta sotto i Faraglioni Capri. “Si è inventato che un amico ci offriva un giro in barca. Arrivati a Capri, lo vedo in ginocchio, con l’anello in mano”, racconterà Ida. Filippo ha organizzato tutto nei minimi dettagli: il mazzo di rose rose, l’anello, il video realizzato per immortalare il momento e la scena in stile Titanic come Jack e Rose. Il filmato della proposta diventa virale sui social e Ida dedica parole d’amore a Filippo: “Da quando per la prima volta ci siamo parlati…guardati…io nei tuoi occhi mi sono persa oggi come allora mi batte forte il cuore perché questo è davvero un amore immenso! Si… all’amore della mia vita. Si..al migliore amico. Sì..al mio confidente. Sì..alla mia spalla. Si..alla mia bussola”.