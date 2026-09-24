Damiano David e Dove Cameron si sono sposati a Montalcino: nozze intime e folla di fan

Damiano David e Dove Cameron sono marito e moglie. L’ex frontman dei Maneskin e la cantante e attrice statunitense hanno pronunciato il loro sì nel pomeriggio di oggi, 24 settembre nell’ex palazzo comunale di Montalcino, in provincia di Siena. Una cerimonia intima, alla presenza di circa trenta persone tra familiari e amici più stretti, in una sala che, per le sue dimensioni, non avrebbe comunque consentito un numero maggiore di invitati.

0 of 22 Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Ginevra Fatarella/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 Preparativi per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron a Montalcino Photo Ginevra Fatarella / LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy Preparations for Damiano David and Dove Cameron's wedding in Montalcino (Ginevra Fatarella/LaPresse/LAPRESSE) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Ginevra Fatarella/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 Preparativi per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron a Montalcino Photo Ginevra Fatarella / LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy Preparations for Damiano David and Dove Cameron's wedding in Montalcino (Ginevra Fatarella/LaPresse/LAPRESSE) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Ginevra Fatarella/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 Preparativi per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron a Montalcino Photo Ginevra Fatarella / LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - 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ANSA/FABIO DI PIETRO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - The wedding of former Maneskin singer Damiano David and the American singer and actress Dove Cameron in Montalcino (Siena), Italy, 24 September 2026. ANSA/FABIO DI PIETRO (FABIO DI PIETRO/ANSA) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Alessandro La Rocca/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 nella foto:genitori damiano David Photo Alessandro La Rocca/ LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy in the photo: (Alessandro La Rocca - LaPresse/LAPRESSE) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Alessandro La Rocca/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 nella foto: Photo Alessandro La Rocca/ LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy in the photo: (Alessandro La Rocca - LaPresse/LAPRESSE) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Alessandro La Rocca/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 nella foto: Photo Alessandro La Rocca/ LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy in the photo: (Alessandro La Rocca - LaPresse/LAPRESSE) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Alessandro La Rocca/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 nella foto: Photo Alessandro La Rocca/ LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy in the photo: (Alessandro La Rocca - LaPresse/LAPRESSE) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Alessandro La Rocca/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 nella foto: Photo Alessandro La Rocca/ LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy in the photo: (Alessandro La Rocca - LaPresse/LAPRESSE) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Alessandro La Rocca/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 nella foto:Damiano David and Dove Cameron Photo Alessandro La Rocca/ LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy in the photo: Damiano David and Dove Cameron (Alessandro La Rocca - LaPresse/LAPRESSE) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Ginevra Fatarella/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 Preparativi per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron a Montalcino Photo Ginevra Fatarella / LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy Preparations for Damiano David and Dove Cameron's wedding in Montalcino (Ginevra Fatarella / LaPresse/LAPRESSE) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Alessandro La Rocca/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 nella foto: Photo Alessandro La Rocca/ LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy in the photo: (Alessandro La Rocca / LaPresse/LAPRESSE) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Alessandro La Rocca/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 nella foto: Photo Alessandro La Rocca/ LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy in the photo: (Alessandro La Rocca / LaPresse/LAPRESSE) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Alessandro La Rocca/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 nella foto: Photo Alessandro La Rocca/ LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy in the photo: (Alessandro La Rocca / LaPresse/LAPRESSE) Damiano David e Dove Cameron oggi sposi a Montalcino Foto Alessandro La Rocca/LaPresse News-Matrimonio di Damiano David e Dove Cameron- Palazzo Comunale Montalcino- Siena- Italia-24 09-2026 nella foto: Photo Alessandro La Rocca/ LaPresse 2026 24 september, News- Damiano David and -Dove Cameron's wedding- Montalcino City Hall - Siena- Italy in the photo: (Alessandro La Rocca / LaPresse/LAPRESSE)

L’arrivo degli sposi e il look total white

Dopo un lungo pomeriggio di attesa, durante il quale fan e curiosi hanno affollato il centro di Montalcino nella speranza di vedere la coppia, Damiano e Dove sono arrivati insieme a bordo di una Lancia Flavia d’epoca bianca, senza tettuccio. Entrambi hanno scelto il bianco per il loro ingresso nel giorno delle nozze. Damiano indossava un doppiopetto senza cravatta, con la camicia aperta e una stola di seta sulle spalle. Dove ha optato per una sorta di tailleur, completato da cintura in vita, camicia e un piccolo cravattino coordinato. Ad accompagnare l’arrivo è stato anche un gesto galante di Damiano; sceso dall’auto, ha aperto la portiera alla futura moglie, che teneva tra le mani un mazzo di calle bianche. La coppia ha salutato brevemente il pubblico prima di entrare nell’edificio.

Il matrimonio in Comune e l’entusiasmo dei fan

All’interno del palazzo comunale gli ospiti erano già arrivati da circa un’ora e hanno atteso l’arrivo degli sposi concedendosi un aperitivo a base di vino e spritz. A officiare la cerimonia è stato il sindaco di Montalcino Silvio Franceschelli. Per Damiano il testimone scelto è stato il fratello Jacopo, mentre Dove ha scelto un’amica. Al termine della cerimonia, quando gli sposi sono usciti dall’edificio, la folla li ha accolti con un lungo applauso e grande entusiasmo. Dal pubblico è arrivata anche la richiesta di un bacio davanti a tutti. Damiano e Dove hanno accontentato i presenti, regalando ai fan il momento che stavano aspettando.

L’allestimento tra fiori e candele

L’organizzazione delle nozze è stata affidata a una nota wedding planner, già impegnata in passato nei matrimoni di Chiara Ferragni e Fedez e di Dua Lipa. Per la sala è stato scelto un allestimento essenziale, come spiegato dalla stessa organizzatrice ai giornalisti: “Semplice come sono loro, e come hanno desiderato”. Il bianco ha dominato anche la decorazione degli spazi. Ortensie, calle, lilium e gigli, insieme a numerose candele, hanno contribuito a creare l’atmosfera della cerimonia. Anche l’ingresso dell’ex palazzo comunale è stato decorato con un grande drappo e cascate di fiori.

Domani la seconda cerimonia a Castiglion del Bosco

Le nozze proseguiranno domani con una cerimonia simbolica a Castiglion del Bosco, il lussuoso resort nelle vicinanze di Montalcino. Sulla lista degli invitati resta però il massimo riserbo e continuano a circolare indiscrezioni sulla possibile presenza di personaggi famosi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, italiani e internazionali. Nel frattempo, a Montalcino non sono mancati i fan dei Manekin. Tra la folla c’era anche un gruppo di giovanissimi, soprattutto ragazze, arrivati nella speranza di incontrare Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, gli altri componenti della band attesi comunque per domani. Per molti di loro l’attesa era legata anche al sogno di una possibile reunion, che però non si è verificata.

Il regalo del Consorzio del Brunello

Al termine della cerimonia il sindaco ha consegnato agli sposi una magnum di Brunello 2021, donata simbolicamente dai produttori del territorio. Si tratta di una bottiglia speciale, con un’etichetta firmata dallo chef Carlo Cracco, autore della piastrella celebrativa dedicata all’annata 2021 del Brunello. Il regalo è stato consegnato a nome di tutti i produttori del Consorzio del Brunello alla nuova coppia.