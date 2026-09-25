Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 11:01
In evidenzaAggiornato alle ore 11:01
Personaggi

Perché Max Angioni non è più conduttore de Le Iene

Nel monologo di apertura della prima puntata de Le Iene il comico ha svelato i motivi che lo hanno portato a lasciare il ruolo di conduttore del programma

Novella Toloni
Max Angioni
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Il ritorno in onda de Le Iene porta con sé molte novità a partire dalla conduzione. La nuova stagione del format di Italia1 è stata affidata nuovamente a Veronica Gentili che da quest’anno, sarà affiancata da quattro nuovi volti della stand-up comedy italiana: Carmine Del Grosso, Vincenzo Comunale, Daniele Gattano e Nathan Kiboba. La giornalista saluta dunque Max Angioni che, fino allo scorso anno, aveva condotto con lei Le Iene.

Il monologo a Le Iene

La notizia che Max Angioni non avrebbe partecipato alla nuova edizione del programma di Davide Parenti circolava da settimane, ma la conferma è arrivata durante la prima puntata de Le Iene. Nel monologo di apertura il comico ha spiegato i motivi dietro l’addio: “Da questa sera non sono più il conduttore per scelta mia,nessuno mi ha licenziato, anche se avrebbero avuto tutti i motivi per farlo”. La battuta è servita ad Angioni per stemperare il clima, ma parlando delle motivazioni che lo hanno portato a scegliere di lasciare la trasmissione il comico è tornato serio: “La verità è che qui stavo bene, stavo troppo bene e quando uno sta troppo bene rischia di sedersi, di sedersi un pochettino. Io a trentacinque anni sento di dover continuare a mettermi in gioco”.

Il passaggio a Tv8

Dopo la parentesi di tre anni a Le Iene, Max Angioni ha scelto di mettere da parte la conduzione per tornare alle origini, la comicità. Dal 19 ottobre, infatti, entrerà a far parte del cast del “GialappaShow” in onda su Tv8 al fianco del Mago Forest. Un nuovo impegno televisivo che gli permetterà di rimettersi in gioco sul terreno della comicità e di condividere la scena con Marco Santin e Giorgio Gherarducci ma anche con comici come Brenda Lodigiani e Ubaldo Pantani.

I ringraziamenti

Nel finale del suo monologo Angioni ha ringraziato Davide Parenti per la fiducia e poi ha rivolto un ultimo messaggio di ringraziamento ai tanti colleghi di lavoro: “Sarò sempre grato a questo programma perché mi ha permesso di fare molte cose: lavorare con tante belle persone e Nathan (Konoba,ndr), conoscere un fratello come Eleazaro (Rossi, ndr),che mi ha insegnato ad andare al di là delle mostruose apparenze,imparare tante parole nuove grazie a Veronica (Gentili, ndr)che mi ha fatto conoscere – aspetta, come li chiama lei? – i libri e soprattutto stare a meno di un metro da Belen Rodriguez”.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.