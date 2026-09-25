Perché Max Angioni non è più conduttore de Le Iene

Il ritorno in onda de Le Iene porta con sé molte novità a partire dalla conduzione. La nuova stagione del format di Italia1 è stata affidata nuovamente a Veronica Gentili che da quest’anno, sarà affiancata da quattro nuovi volti della stand-up comedy italiana: Carmine Del Grosso, Vincenzo Comunale, Daniele Gattano e Nathan Kiboba. La giornalista saluta dunque Max Angioni che, fino allo scorso anno, aveva condotto con lei Le Iene.

Il monologo a Le Iene

La notizia che Max Angioni non avrebbe partecipato alla nuova edizione del programma di Davide Parenti circolava da settimane, ma la conferma è arrivata durante la prima puntata de Le Iene. Nel monologo di apertura il comico ha spiegato i motivi dietro l’addio: “Da questa sera non sono più il conduttore per scelta mia,nessuno mi ha licenziato, anche se avrebbero avuto tutti i motivi per farlo”. La battuta è servita ad Angioni per stemperare il clima, ma parlando delle motivazioni che lo hanno portato a scegliere di lasciare la trasmissione il comico è tornato serio: “La verità è che qui stavo bene, stavo troppo bene e quando uno sta troppo bene rischia di sedersi, di sedersi un pochettino. Io a trentacinque anni sento di dover continuare a mettermi in gioco”.

Il passaggio a Tv8

Dopo la parentesi di tre anni a Le Iene, Max Angioni ha scelto di mettere da parte la conduzione per tornare alle origini, la comicità. Dal 19 ottobre, infatti, entrerà a far parte del cast del “GialappaShow” in onda su Tv8 al fianco del Mago Forest. Un nuovo impegno televisivo che gli permetterà di rimettersi in gioco sul terreno della comicità e di condividere la scena con Marco Santin e Giorgio Gherarducci ma anche con comici come Brenda Lodigiani e Ubaldo Pantani.

I ringraziamenti

Nel finale del suo monologo Angioni ha ringraziato Davide Parenti per la fiducia e poi ha rivolto un ultimo messaggio di ringraziamento ai tanti colleghi di lavoro: “Sarò sempre grato a questo programma perché mi ha permesso di fare molte cose: lavorare con tante belle persone e Nathan (Konoba,ndr), conoscere un fratello come Eleazaro (Rossi, ndr),che mi ha insegnato ad andare al di là delle mostruose apparenze,imparare tante parole nuove grazie a Veronica (Gentili, ndr)che mi ha fatto conoscere – aspetta, come li chiama lei? – i libri e soprattutto stare a meno di un metro da Belen Rodriguez”.