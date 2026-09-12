In vendita la celebre villa dei genitori di Ilary Blasi: un immobile di lusso con 5 bagni e dettagli di pregio

Mentre si prepara a voltare definitivamente pagina con il matrimonio insieme a Bastian Müller e la chiusura formale del divorzio da Francesco Totti, Ilary Blasi cede un altro pezzo del suo passato. È infatti finita sul mercato immobiliare la lussuosa dimora di 330 metri quadrati situata nella zona romana del Torrino, fino a oggi abitata dalla madre Daniela Serafini. La cifra richiesta per la proprietà sfiora i 3,25 milioni di euro.

La notizia della messa in vendita è trapelata non appena la villa è apparsa sulle vetrine digitali delle agenzie specializzate in immobili di alto pregio. Gli spettatori più attenti avranno già riconosciuto gli interni, dato che la dimora ha fatto da sfondo ad alcune scene chiave di “Unica”, il documentario distribuito da Netflix.

Ma cosa sappiamo della dimora?

Sul mercato ha un valore di 3,25 milioni di euro. L’abitazione sorge in via Giovanni L’Eltore, a pochissimi minuti di distanza dalla storica maxi-villa in cui la showgirl e l’ex capitano della Roma hanno convissuto prima della rottura definitiva. È stata costruita nel 2016, si estende su una superficie totale di 330 metri quadrati, ed è divisa in due piani, uniti da una scala in legno scuro.

Gli spazi interni sono generosi e ben distribuiti: la planimetria vanta tre luminose zone giorno, due cucine abitabili, cinque camere da letto e altrettanti bagni. Completano i comfort della proprietà un’area lavanderia, un box auto per due vetture con automazione elettrica e un grande giardino privato.

Non mancano nemmeno elementi di pregio, come infissi ad elevata efficienza energetica, parquet Listone Giordano, ed esterni in pietra naturale.