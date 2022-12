"Ipocrita e incoerente". Bufera social su Wanda Nara: ecco cos'è successo

L'Argentina ha vinto i Mondiali a distanza di 36 anni dall'ultima volta e questo ha fatto notizia vista la grande portata dell'evento. Un'altra cosa che ha fatto notizia, però, o più che altro scalpore è stata la presenza in Qatar di Wanda Nara, che ha festeggiato la vittoria dell'Albiceleste con la mamma di Lionel Messi.

La 36enne moglie (ma il rapporto da mesi è in crisi) di Mauro Icardi, infatti, si è recata a Doha nonostante solo qualche giorno fa avesse annunciato che non l'avrebbe mai fatto, vista la discussa questione dei diritti umani negati.

In realtà, invece, eccola apparire al fianco di Celia Maria, la mamma della Pulce, che con i suoi gol, i suoi assist e la sua classe ha contribuito a riportare la coppa del mondo in Argentina.

"Bellissima cena a Doha, vi prometto che l'abbraccio è stato così forte che è stato per tutti noi... Ti voglio bene Celia", il messaggio social di Wanda che si è tirata addosso un mare di critiche sui social network: "Ipocrita e incoerente", il messaggio di un utente che non ha preso bene il comportamento della showgirl-imprenditrice. Nella foto in questione si vedono Wanda e Celia stringersi la mano affettuosamente con gli utenti argentini inviperiti con Wanda.

La procuratrice, imprenditrice e showgirl si è recata a Doha in compagnia dei tre figli maschi avuti dalla relazioni con Maxi Lopez. Valentino, 13 anni, Constantino Lopez 11 e Benedicto di 10. Tutti con la maglia dell'Albiceleste e scatenati durante la partita e nei festeggiamenti post gara.

Un mare di wags

Sugli spalti dello stadio che ha ospitato la finale immancabile la presenza della moglie di Leo Messi, Antonella Roccuzzo. Ma c'eranoanche le altre mogli e fidanzate dei calciatori dell'albiceleste. La 26enne Agustian Gandolfo, compagna di Lautaro Martinez. Martina Stoessel Muzlera, cantante, attrice, ballerina e modella argentina, fidanzata del calciatore Rodrigo de Paul; Caro Calvagni, compagna di Nicolas Tagliafico; Muri Lopez Benitez, fidanzata di Lisandro Martinez; Oriana Sabatini, modella e compagna di Paulo Dybala.

Fa festa anche Belen Rodriguez

A casa Rodriguez, Belen e i suoi fratelli, Cecilia e Jeremias, hanno fatto un gran tifo tutti insieme per la loro Argentina.

"Ok, adesso respiro. Grazie a tutta la squadra, grazie Messi, grazie Diego! Avresti dovuto vederla anche tu questa partita, ma credo l’abbia vista lo stesso! Dall’alto, sempre dall’alto! Vamos Carajo! Vamos Argentina!", ha scritto la showgirl sui social postando le foto in cui sventola la bandiera della sua Nazione.