Kate torna a sorpresa al Royal Marsden, l’ospedale dove ha curato il cancro

La principessa Kate è tornata a sorpresa al Royal Marsden Hospital di Londra, la struttura oncologica dove ha ricevuto le cure per il cancro. Venerdì 11 settembre, la principessa del Galles ha incontrato alcuni pazienti attualmente sottoposti a trattamento, oltre ai vertici e al personale dell’ospedale, ai quali ha voluto esprimere la propria gratitudine per il sostegno ricevuto durante la malattia. Kate, 44 anni, ha anche visitato il luogo in cui sorgerà un nuovo centro dedicato al benessere e al recupero dei pazienti oncologici, un progetto sostenuto dai fondi raccolti attraverso una particolare sfida affrontata dalla principessa nei mesi scorsi.

Il ringraziamento al personale sanitario

Parlando con lo staff, Kate ha spiegato che la raccolta fondi rappresenta il suo modo personale di ringraziare chi si è preso cura di lei. “Questo è il mio piccolo modo di poter restituire qualcosa e dirvi grazie”, ha detto la principessa. “Ho ricevuto qui cure incredibili e il supporto di una squadra enorme e sono davvero, davvero grata a livello personale”. La principessa ha poi sottolineato il valore dell’assistenza che accompagna le terapie vere e proprie, ricordando quanto possano incidere sulla convalescenza anche la natura, una corretta alimentazione e il sostegno emotivo. “Le cure olistiche, i trattamenti e il supporto terapeutico sono così importanti”, ha spiegato. “L’impatto della natura, quello di una buona alimentazione e il sostegno costante che hai intorno quando è difficile affrontare le prove e le difficoltà dei trattamenti medici fanno una grande differenza e non solo per me”, ha aggiunto.

L’incontro con i pazienti

Durante la visita, la principessa si è fermata a parlare con diverse persone ricoverate e in cura. Tra loro anche un padre affetto da un tumore al cervello, che Kate ha definito una “fonte di ispirazione”, come riferito dai media britannici. La principessa ha inoltre avuto modo di conoscere i programmi attraverso i quali il Royal Marsden intende ampliare il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, andando oltre gli aspetti strettamente medici della malattia. Kate ha visitato anche il sito dove sorgerà il Center for Holistic Wellbeing and Recovery, una struttura destinata a integrare il supporto fisico, emotivo, spirituale e sociale nel percorso di cura. “Penso che sarà fondamentale non solo per i pazienti, ma anche per le loro famiglie”, ha commentato.

La sfida sulle tre montagne

A finanziare il nuovo progetto contribuiranno i fondi raccolti con la National Three Peaks Challenge, completata da Kate in segreto lo scorso giugno. In meno di 24 ore la principessa ha scalato le tre montagne più alte di Scozia, Inghilterra e Galles: Ben Nevis, Scafell Pike e Snowdon. La sfida aveva l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza delle cure olistiche e raccogliere fondi per la Royal Marsden Cancer Charity. La cifra complessiva raccolta non è stata resa pubblica. Kate aveva raccontato di aver affrontato la prova non soltanto come una sfida fisica, ma anche come “un’opportunità per esplorare la vita oltre la diagnosi e per restituire qualcosa”.

Il percorso dopo la diagnosi

La principessa aveva reso pubblica la diagnosi di cancro nel marzo 2024, dopo l’intervento chirurgico addominale a cui era stata sottoposta nei mesi precedenti. Nel suo messaggio aveva spiegato di aver iniziato un trattamento di chemioterapia preventiva. Nel gennaio 2025 aveva poi annunciato di essere in remissione proprio durante una visita a sorpresa al Royal Marsden. Anche in quell’occasione aveva ringraziato l’ospedale per le cure ricevute e tutte le persone che avevano accompagnato lei e il principe William durante quel periodo. Dal 2025 Kate è inoltre patrona congiunta del Royal Marsden NHS Foundation Trust insieme al principe William, un incarico che ha assunto dopo la propria esperienza con la malattia.