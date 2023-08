L'ultima intervista, i post cancellati, le foto sparite: che fine ha fatto Julia Elle (Disperatamente mamma)?

" Voglio dire alle persone che mi hanno seguita sui social che mi dispiace, che le ho tradite, che ho detto bugie, ma che credevo di non avere vie di uscita ". Sono queste le ultime parole pronunciate da Julia Elle, in arte Disperatamente Mamma, al Corriere lo scorso aprile. L'influencer torinese era finita al centro di una brutta e complicata vicenda. Era stata accusata dall'ex compagno di avere mentito sulla paternità del secondogenito Chris e di averlo tenuto lontano dalla figlia Chloe (con tanto di denunce in tribunale). Poi era stata travolta dalle critiche di fan e follower per le tante bugie raccontate negli anni in cui è diventata una star dei social. Da aprile, però, di Julia Elle non si hanno più notizie. L'influencer è sparita dal web e con lei centinaia di vecchi post e foto.

Gli ultimi post e i dubbi dei follower

L'ultimo post condiviso sulla sua pagina Instagram risale al 21 febbraio. Da quel giorno, Julia ha continuato a pubblicare qualche storia, ma poi è sparita nel nulla dopo l'intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso 11 aprile. Stessa cosa per il marito, Riccardo Macario, anche lui sempre molto attivo sui social network e ora latitante da mesi. Così la stessa domanda si è ripetuta sotto al post a nome di utenti diversi (" Che fine ha fatto Julia? ") e i dubbi dei fan sono racchiusi nei tanti commenti sotto al post: " Scusate, posso chiedervi se sono io che non vedo più pubblicazioni di Julia e Riccardo, oppure è stata una loro scelta per tutto quello che è successo??", "Non pubblica da settimane non ho idea se ritornerà. Penso stiano risolvendo i problemi legali", "Ma non doveva uscire il suo nuovo libro? Cosa è successo?". Domande alle quali è quasi impossibile dare una risposta, se non attraverso quello che si può notare da Instagram.

Il post cancellati e le foto rimosse

I motori di ricerca, che analizzano i dati dei profili social, parlano di una perdita di follower consistente (meno 10mila seguaci in un anno) e di centinaia di post cancellati negli ultimi sei mesi. Oltre settecento post spariti, secondo Followerstat, da gennaio 2022 a aprile 2023, giorno in cui Disperatamente Mamma ha smesso di utilizzare Instagram. Di certo c'è che le foto dei bambini, Chloe e Chris e Chiara, sono scomparse dal profilo. Sono rimaste solo quelle nelle quali i loro volti non si vedono. Una "pulizia" mirata, secondo qualcuno, a cercare di risolvere in qualche modo la battaglia giudiziaria, che è in corso con l'ex compagno, Paolo Paone.